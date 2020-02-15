اليوم العالمي لسرطان الأطفال.. كارول سماحة تهدي أغنية لمن يتوجعون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة كارول سماحة على تذكر الأطفال الذين يعانون من آلام مرض السرطان، وذلك في اليوم العالمي لسرطان الأطفال، الذي يوافق اليوم 15 فبراير.

ونشرت كارول عبر حسابها على موقع "تويتر" فيديو لأغنية "شو حلوة الحياة"، مُعلقة "باليوم العالمي لسرطان الأطفال، بهدي هالأغنية لكل طفل عم يتوجع، وعم تنسرق منو طفولتو، الله يحميهم ويخفف عنهم وجعهم".

"شو حلوة الحياة" كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي.