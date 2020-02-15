أحمد السقا يثير الجدل حول وجود جزء ثالث لـ"الجزيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أثار الفنان أحمد السقا الجدل، بسبب نشره صورة من مشهد له في فيلم "الجزيرة"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".
وكتب السقا في تعليقه على الصورة "منصور الحفني عايش يا رجالة"، الأمر الذي فسره الجمهور بأنه يقصد التحضير لجزء ثالث من الفيلم.
وانهالت التعليقات عليه من قبل متابعيه، ومنها: "جزء ثالث.. أكيد جزء ثالث بقى"، "أوعى يكون اللي في دماغي"، "جزء تالت؟".
يُذكر أن الفنان خالد الصاوي أحد أبطال الفيلم، قال في تصريحات سابقة إن المخرج شريف عرفة لديه النية لكتابة جزء ثالث من فيلم "الجزيرة".
فيلم "الجزيرة 2" من إنتاج 2014، ومن تأليف شيرين ومحمد دياب وإخراج شريف عرفة وبطولة أحمد السقا وهند صبري وخالد صالح وخالد الصاوي ونضال الشافعي وأحمد مالك وأروى جودة.
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