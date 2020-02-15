هيثم شاكر: "عديت فترة من أصعب فترات حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هيثم شاكر، على توجيه الشكر لكل من سانده العام الماضي، بعد مروره بفترة وصفها بأصعب فترات حياته.

ونشر هيثم، صورة له عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "في عيد الحب.. السنة دي حابب أشكر كل الناس اللي حبهم واحتياجهم ليا كان سبب إني ابقى متمسك بالحياة، وأعدي فترة من أصعب فترات حياتي".

يذكر أن هيثم شاكر يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "حب عمري" بطولة منة فضالي، ميدو عادل، مي القاضي، تامر فرج، ديانا هشام، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.