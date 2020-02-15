تراند اليوم : صورة| أزمة الطيار والفنان "محمد رمضان" تصل إلى القضاء

أقام طيار مصري صدر قرار بإيقافه عن العمل مدى الحياة، دعوى ضد الممثل محمد رمضان، بعد أن نشر صورة له أثناء وجوده داخل كابينة القيادة في الطائرة التي كان يستقلها إلى السعودية في أواخر نوفمبر الماضي.

وكان رمضان دخل في سجال مع الطيار أشرف أبواليسر بعد أن قال الأخير في تصريحات له، إنه كان يقود طائرته وتفاجأ بأ "محمد رمضان" يطلب منه التقاط صورة داخل كابينة القيادة لكي يريها لنجله، لكنه عاد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقفه عن العمل مدى الحياة.

فيما نفى رمضان الأمر قائلاً إن الطيار كان يعلم أنه سينشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أنه طالبه بـ 9.5 مليون جنيه نظير الأضرار التي وقعت عليه نتيجة تصرفه، وهو الفيديو الذي حذفه لاحقًا، ورد عليه الطيار بالنفي.

واتهم "أبواليسر" في الدعوى، رمضان باستغلاله صورته ومكانته الاجتماعية.

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وقال في نص الدعوى التي تناقلتها مواقع إخبارية مصرية، إن رمضان استغله في الترويج عن نفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له باسم "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورته معه في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما اعتبره سببًا في إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.



وكان "أبواليسر" قال في مداخلة تليفزيونية أمس، إن ما ادعاه رمضان عليه في مطالبته بمبلغ تسعة ونصف مليون جنيه عار تماماً من الصحة، ولم يكن يتصور في يوم من الأيام ان يصادفه شخص "يستهتر بمستقبل الناس بهذا الشكل"، وفق تعبيره.

وإثر قيامه بتصوير مقطع فيديو يسخر فيه من قرار إيقاف الطيار، أطلق هاشتاج (وسم) على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى مقاطعة الممثل المثير للجدل.

الأمر الذي رد عليه بنشر فيديو يظهر احتشاد الجمهور حوله في الشارع، ليعلق ساخرًا عبر حسابه على موقع "تويتر": "الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وأنا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع".