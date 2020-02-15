فيديو: الحبيب الأول .. ذكريات لا تنساها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 فبراير 2020 01:41 مساءً - كلنا يتذكر الحبيب الأول بالكثير من الشجن، والبعض يصدق بيت الشعر الشهير "ما الحب إلا للحبيب الأول"، وحكايات نجمات الفن العربي عن "الحب الأول" لا تقل إثارة عن أعمالهن الفنية، ممزوجة بالرومانسية وبراءة الطفولة وشقاوة المراهقة، بعضهن يتذكرها بلمسة شجن ولكن الأغلبية يروين قصصهن مع ضحكات عن أجمل الذكريات.

عمار أول حب في حياة كندة علوش

النجمة السورية كندة علوش كشفت للمرة الأولى قصة "عمار" أول حب في حياتها للنجمة شيرين عبد الوهاب خلال لقائها ببرنامج "ستديو شيري"، وقالت إن أول حب في حياتها كان لشخص يدعى "عمار"، مضيفة: "لا أتذكر أي شئ غير اسمه، لترد عليها شيرين مازحة "أنا كمان كنت بحب واد اسمه حسني".

وأضافت كندة، أنها عندما تجد شخص تحبه تعيش معه فترة ثم تتركه دون علمه بهذا الحب من البداية، وأنها تعيش قصة الحب مع ذاتها فقط دون علم الطرف الآخر.

نيرمين الفقي تكشف حيل البنات في التسعينيات

كشفت الفنانة نيرمين الفقي، عن ذكريات أول قصة حب في حياتها والحيل التي كانت تتبعها للحديث مع حبيبها، مشيرًة إلى أن ابن الجيران كان أول قصة حب في حياتها.

وأضافت نيرمين الفقي، خلال لقائها بحلقة برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc أنها كانت وقتها تتحدث معه بالتليفون العادي فلم يكن الموبايل موجود وقتها، وكانت تستغل عدم وجود والدتها وجدتها في المنزل لتتحدث معه.

وتابعت: بعد أن كبرت تحولت قصة الحب إلى صداقة كبيرة وأصبحوا كالعائلة وما زالوا إلى الآن كالأهل".

شيماء سيف ورسائل حب عبر مشبك الغسيل

بطرافتها المعهودة، روت الفنانة المصرية شيماء سيف ذكريات أول قصة حب في حياتها، وقالت خلال استضافتها في برنامج "عيش الليلة" أنها كانت تعبر عن حبها لـ ابن الجيران بطرق متطورة، حيث كان يمر أسفل منزلها بينما تلقي من شرفتها “مشبك غسيل” مرفق به موعد اللقاء حتى يتفقا معًا

وأضافت: قصص الحب وأنا صغيرة كان بتاع المدرسة وابن الجيران، أول قصة حب كان ابن الجيران مكنش بقى بيسلم، كان يعدي من تحت البيت فأرميله مشبك بالميعاد، بكتب على المشبك بالقلم، مش ورقة جوه المشبك علشان ميمسكش عليا حاجة، في الآخر مش بييجي تقريبًا، حد تاني كان بياخد المشابك.

ريم البارودي وحب من طرف واحد

ريم البارودي يتصور البعض أن أول حب في حياتها هو المطرب الشعبي أحمد سعد، ولكن الحقيقة مختلفة فقد أكدت إن أول حب فى حياتها كان بفترة المراهقة عندما كانت طالبة بالمرحلة الإعدادية.

وأضافت، خلال حوارها مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج "قطعوا الرجالة"، والمذاع عبر قناتى "النهار والقاهرة والناس" خلال بث مشترك، كان حبا من طرف واحد، كنا بنركب أتوبيس المدرسة أنا وأختي وهو بيعدي بعربيته، وأنا كنت في إعدادي وهو أكبر بكتير".

وتابعت أنها لم تعش أي قصة حب في حياتها، و"موضوع زي دا مش بيضايقني، لأن الحب مش لازم يكون بين الست والراجل، لأن الشغل والأسرة فيهم حب كتير".

جنات مرت بأقوى قصة حب لطفلة في العالم

المطربة المغربية جنات، اعترفت إنها خاضت أقوى قصة حب في العالم بالنسبة لطفلة، مضيفة: أول سنة حضانة حبيت طفل، حب عمري ما هنساه طبعا، لدرجة أنه خرملي عيني بالقلم الرصاص ومقولتش لحد".

وأضافت جنات، خلال حوارها في برنامج "ضربة حظ "، مع الإعلامية رزان مغربي، على قناة "الحياة": "من حبي وخوفي عليه مقولتش لحد، روحت البيت واللي ييجي يكلمني أبص الناحية التانية عشان محدش يعرف"،وتابعت: "كان بيلعب معايا مكنش قصده، ماما اللي عرفت".

دينا الشربيني الحب على الطريقة الرسمية

الفنانة دينا الشربيني واحدة من أيقونات الرومانسية حاليا بقصتها مع المطرب عمرو دياب، ولكنها تملك قصة أغرب من الخيال عن حبها الأول مؤكدة أن نشأتها وسط أقارب من الذكور جعلتها بعيدة عن مشاعر المراهقة الأنثوية، وأكدت أن أول قصة حب لها في حياتها، كانت بشكل رسمي حيث كانت خطوبة.

وأضافت خلال لقائها مع الفنانة غادة عادل، فى برنامج "تعشب شاي" قائلة: "وأنا صغيرة كان صحابي ولاد وكنت بلعب معاهم،، وأنا كنت البنت الوحيدة فى المنطقة وجيراني ولاد وكان أغلبهم قرايبي".

رانيا فريد شوقي ودعت أول حب بالدموع

الفنانة رانيا فريد شوقي قالت ان اول قصة حب في حياتها كانت في سن الخامسة عشر وقتها احبت شابا جارا قريبا من منزلهم يكبرها بعشر سنوات وبرغم اعتراض الاهل الا انها تحدت الجميع لتستمر قصة الحب لمدة عام ثم كان مصيرها الفشل الذريع وتنتهي بالدموع وتعلن بعدها رانيا الندم على هذه القصة وتأسف على انها لم تستمع لنصائح الوالدين بأن قصة اول حب هذه محكوم عليها بالفشل لانه حب مراهقة.

الهام شاهين عشقت صديق والدها

كشفت الفنانة إلهام شاهين أثناء حلولها ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا" عن أول قصة حب فى حياتها، قائلة :"كنت صغيرة وحبيبت جارنا صديق والدي وكان يكبرني في السن، مشيرة إلي أنها تعرضت للخيانة قائلة :"حصل إني حبيت واحد وكان بيبص بره، وقفشته كذا مرة، كان يقولي عندي اجتماع فى مينا هاوس وأتفاجأ به في المسرح عند زميلة تانية في الكواليس، اتطلقنا".

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رزان مغربي ارتدت خاتم الخطوبة في الحضانة

كشفت الفنانة رزان مغربي، ممثلة لبنانية، عن أول قصة حب في حياتها، قائلة إنها تعرفت على صديقها في المدرسة، مستكملة: "حبينا بعض وجابلي دبلة واحنا في المدرسة ولبسهالي".

وأضافت "مغربي"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن والدتها اندهشت عندما رأتها ترتدي "دبلة"، مستكملة: "قالتلي إنتوا الإتنين مفاعيص وليسه هتحبي كتير غيره".

وتابعت: "أنا لحد سن الـ 14 سنة كنت ولد في الاتجاه واللبس والشكل.

ميس حمدان مرت بتجربتي حب

كشفت الفنانة ميس حمدان، عن أول حب في حياتها وأسباب عدم زواجها إلى الاآن، لافتة إلى أنها عاشت قصتي حب، الأولى في سن الـ17 من عمرها، والثانية في الـ24 من عمرها.

وأوضحت أن قصة الحب الأولى لم تكلل بالنجاح، لكونها كانت لا تزال صغيرة في السن، أما قصة الحب الثانية فلم تتوج بالزواج والارتباط بسبب أن حبيبها كان متسلطًا ومتحكمًا وهي تكره ذلك السلوك.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "عقارب الساعة"، المذاع على قناة "النهار"، إلى أنها لا تزال متمسكة بضرورة الزواج عن قصة حب وليس زواجًا تقليديًا، مردفة:"أنا حبيبة جدا ولو الحب هيقعد سنة واتنين وتلاتة مصممة أتجوز عن حب".

مي عز الدين وقعت في غرام متشرد

تحدثت الفنانة المصرية مي عز الدين عن قصة حب عاشتها في مرحلة المراهقة، قائلة: "أنا بحب المشردين".

وكشفت خلال استضافتها في برنامج "ثلاثة في واحد" الذي تقدمه زميلتها الممثلة الكوميدية شيماء سيف، أنها أعجبت بالفتى الذي يدعى "حسين" خلال فترة الدراسة، مشيرة الى انه كان مهدد بالطرد من المدرسة وحملت بنفسها خطاب فصله بسبب مصايبه والمشاكل المستمرة التي كان يقوم بها، وقالت أنها ظلت تتواصل معه رغم فصله من المدرسة، حتى تركها وسافر خارج مصر.

وأكّدت على أنها لا تصادف الحب إلا كل 17 سنة مرة، ولن ترتبط برجل يقنع عقلها أبداً، لأنها تريد اختيار شريك حياتها بقلبها فقط، مبدية رغبتها في الزواج سراً دون إقامة حفل زفاف.

غادة رجب تبحث عن حبها الأول

تحدثت الفنانة غادة رجب جمهورها بحبها الأول في جلسة مصارحة على «فيس بوك»، فقالت عنه: «لم أكن قد تخطيت سن العاشرة وقتها، حيث كنت في المرحلة الابتدائية، وفوجئت بزميل لي في الفصل الدراسي نفسه واقعًا في حبي، لكن من شدة براءتنا كان يخجل من الحديث معي، ويكتفي بالنظر إلى فقط، وكان يحاول إرسال بعض الرسائل إلى، لكنني كنت أمزقها قبل الاطلاع عليها».

وقالت الفنانة خلال استضافتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» رغم مرور سنوات طويلة على هذه القصة، لكنني ما زلت أتذكر تفاصيل هذا الحب البريء، واسم رفيقي بالكامل، ليس فقط لأنه الحب الأول، وإنما لأنني أعشق ذكريات الطفولة بشكل عام. بصراحة، حاولت البحث عن صديق الطفولة، لكنني فشلت في إيجاده، ومع ذلك سأظل سعيدة بهذه القصة التي تميزها براءة الطفولة.

مايا دياب تحمد الله على ابتعاد أول حبيب

مايا دياب أبدت الفنانة مايا دياب رأيها في الزواج من الحب الأول، لافتة إلى أن هذا الزواج دائما يفشل.

وقالت مايا خلال لقائها ببرنامج "عش الليلة" مع الفنان أشرف عبدالباقي، على شاشة "DMC"، "أنا شكرت ربنا إني ماتجوزتش أول حب في حياتي، لأن الحب الأول حب افلاطوني وخيالنا بيكون واسع وقتها ومابنفهمش، ونجاحه يكون بالصدفة".

أنها تفضل زواج الصالونات عن زواج الحب الأول موضحة أنه نادرًا ما ينجح الزواج عن حب وهناك الكثير من التجارب التي أثبتت ذلك وأنا خير دليل .

نيكول سابا لا تتذكر اسم أول حبيب

الفنانة نيكول سابا، اعترفت بانها كانت شقية شقاوة في مرحلة المراهقة، وكشفت في برنامج "ثلاثى ضوضاء الحياة" عن أول حب في حياتها، ودون أن تذكر أسماء، حكت سابا عن شخص كان يأتى إليها عبر نافذة مدرستها، ما دفع الراهبة رئيسة المدرسة أن تغلق تلك النافذة. وقالت سابا إنها كانت تكتب يومياتها الخاصة، ولا تزال تحتفظ بدفتر ملىء بالذكريات، وعندما سألها مينا إن كانت تتذكر اسم الشخص، أجابت نيكول: "أسماء".

وذكرت نيكول سابا أنها فى مرحلة ما كانت مشاغبة جدا، وفى مرحلت أخرى هادئة، وأن الجميع كما تعتقد يمر بذلك فى سن المراهقة.

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