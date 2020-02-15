محمود حمدان يكشف للوفد تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "إختراق"

يواصل المؤلف محمود حمدان، تصوير مسلسله الجديد "إختراق2"، ومن المقرر أن يشارك به خلال الموسم الرمضاني المقبل.

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وأكد "حمدان" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن الجزء الثاني الجديد من العمل

يعتمد على السسبنس وتساؤلات يتم طرحها بالعمل بشكل أكبر من الأكشن، لافتًا إلى أن الجزء الأول كانت أحداثه تعتمد على الأكشن، بالإضافة إلى ذلك فأن هناك أيضًا مشاركة لنجوم مصريين في الجزء الثاني من إخراق.

ويذكر أن "إختراق 2" بطولة طلال السدر، أحمد عيد، مى سليم، نضال نجم، محمد العيسي، مها منصور، حسن عيد، وائل عبد العزيز، تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد حسن.