بالتخصص.. العالمي يتصدر يوتيوب للمرة السابعة بـ "قلبي يا ناس"

يواصل العالمي حكيم تألقه فنيا وبالتخصص تصدرت أغنية "قلبي يا ناس"، كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي وإخراج مازن نيازي، "يوتيوب"

مصر.

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة السابعة علي التوالي، التي تتصدر أغنيات ألبومه السبع المتنوعة، والتي طرحها حتى

الآن، من ألبومه الجديد "الراجل الصح" اليوتيوب، والأغنيات هي "الراجل الصح ورقصوني والجارسون و"اه بحبه" و"الصعيد يادولة" و"الله يسامحك"، التي طرحها من البوم الجديد "الراجل الصح".

يذكر أن حكيم يجهز العديد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة.

Advertisements