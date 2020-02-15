شاهد.. منة فضالي لوالدتها في عيد ميلادها: " كل سنة وأنتِ سندي"

هنأت الفنانة منة فضالي، والدتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت منة على الصورة قائلة: "أنا معنديش أغلي من أمي في حياتي حتي لو بجننها ساعات أو بعاند معاها لأني بطبعي عنيدة جدا بس الست دي تعبت جدا معايا من يوم ولادتي لحد دلوقتي في حاجات كتير جدا مهما اعملها مش كفاية عليها حاجة أبدا النهاردة". لأني بطبعي عنيدة جدا بس الست دي تعبت جدا معايا من يوم ولادتي لحد دلوقتي في حاجات كتير جدا مهما اعملها مش كفاية عليها حاجة أبدا النهاردة". وتابعت: "عيد ميلادك كل سنة وأنتي جنبي وسندي وحبي وصاحبتي اللي مليش غيرها وربنا يديكي الصحة ويشفيكي يا رب وميحرمنيش من ضحكتك أبدا عقبال ١٠٠٠ سنة يا أمي بحبك".

الجدير بالذكر أن الفنانة منه فضالي تستعد لطرح فيلم "طلعت حرب" بطولة أحمد وفيق، عبير صبري، شيري عادل، أحمد مجدي، محمد عادل.

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