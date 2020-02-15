شاهد.. هيفاء وهبي تتألق بحفل عيد الحب



أحيت الفنانة هيفاء وهبي بمناسبة عيد الحب حفلاً غنائيًا بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة نصر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت هيفاء على مجموعة جديدة من الصور قائلة: "مناسبة عنوانها الحب بوجود حضور يستحق كل الحب والاحترام من أجمل حفلاتي في أم الدنيا مصر".

يذكر أن الفنانة هيفاء تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل “أسود فاتح” المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020. والفيديوهات الشهير "انستجرام".وعلقت هيفاء على مجموعة جديدة من الصور قائلة: "مناسبة عنوانها الحب بوجود حضور يستحقكل الحب والاحترام من أجمل حفلاتي في أم الدنيا مصر".يذكر أن الفنانة هيفاء تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل “أسود فاتح” المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020.

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