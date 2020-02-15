محمد علي رزق يعلن انفصاله عن زوجته

أعلن الفنان محمد علي رزق انفصاله عن زوجته سارة فهيم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "محمد" عبر صفحته قائلًا: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًاوَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم.
وتابع حديثه قائلًا: "أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله علي كل شيء.. شكرا ليكِ كنتِ خيرزوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير".
ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد علي رزق مسلسل "شبر ميه" بطولة أحمد السعدني، ندى موسى، نجلاء بدر، مراد مكرم، محمد جمعة، إيناس كامل، نهى عابدين، رجاء الجداوي، حنان سليمان، محمد أبو داوود، تأليف شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت.
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