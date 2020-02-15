وائل إحسان يواصل تصوير "نساء من ذهب" ليلحق بالسباق الرمضاني

يواصل المخرج وائل إحسان تصوير مشاهد مسلسله الجديد "نساء من ذهب"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

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يشار إلى أن تدور قصة المسلسل حول 4

سيدات يقعن في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.

يذكر أن العمل الأجنبي المأخوذ منه

المسلسل يتناول قصة أربع نساء 3 أرامل ومطلقة، يعشن في منزل واحد، وهو من إنتاج صادق الصباح وبطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هالة فاخر، تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.