وائل إحسان يواصل تصوير "نساء من ذهب" ليلحق بالسباق الرمضاني

يواصل المخرج وائل إحسان تصوير مشاهد مسلسله الجديد "نساء من ذهب"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.
يشار إلى أن تدور قصة المسلسل حول 4سيدات يقعن في مواقف كوميدية، وهو مأخوذ عن فورمات مسلسل أمريكي من إنتاج ديزني.
يذكر أن العمل الأجنبي المأخوذ منهالمسلسل يتناول قصة أربع نساء 3 أرامل ومطلقة، يعشن في منزل واحد، وهو من إنتاج صادق الصباح وبطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هالة فاخر، تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.
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