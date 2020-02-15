2000 لـ 2020.. حرب كليبات النجوم

شهد العقد الأخير من القرن الـ 21، العديد من التطورات، سواء في التكنولوجيا، أو التصوير، وكان نتيجة لهذا تطور الكليبات بشكل كبير، وخاصة في المقارنة بين كليبات العقد الحالي، والعقد الماضي.

وكان نجوم الفن يسبقون عصرهم، وذلك حتي يثبتون أنهم الأفضل، وبالفعل نجد أن ذلك التطور الخرافي، كان نتيجة لبعض التغيرات في طريقة تصوير الكليب، عما سبق، وكان ينال ذلك التطور على إسعاد وإعجاب الجمهور بشكل كبير.

وفي السطور التالية سنتعرف على الفرق بين تطور الأغاني من 2000 لـ 2020:-

1- عمرو دياب: في عام 2001، طرح كليب حبيبي ولا على باله، والذي حقق نجاحًا كبيراً بينما في عام 2016 طرح كليب معاك قلبي، والكليبين رغم نجاحاتهما إلا أن هناك تطور في الهندسة

الصوتية، والتصوير.



2- تامر حسني: في عام 2006 طرح كليب بعنوان عينيا بتحبك، وبعد عشر سنوات طرح كليب عمري ابتدا.

3- محمد منير: في عام 2003 كليب إقرار – وفي عام 2015 كليب أنا منك إتعلمت.

4- محمد رمضان: كليب عبده مؤته في عام 2012 – وفي عام 2020 طرح رايحين نسهر.

5- أصالة: كليب يمين الله في عام 2001 – وكليب شامخ في عام 2020.

6- محمد حماقي: كليب أحلى حاجة فيكي بعام 2006 – وكليب راسمك في خيالي بعام 2020.

7- تامر عاشور: كليب حد بيحب في عام 2008 – وكليب من غير ماحكيلك في عام

2019.

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8- حكيم: كليب هابوسو في عام 2004 – وكليب الجارسون في عام 2019.

9- محمود الليثي: كليب الفلوس بعام 2008، وهو من فيلم كباريه – وكليب هجوز تانى لو طلعتى في عام 2019، وهو من فيلم أنت حبيبى وبس.

10- محمود العسيلي: كليب طول ما أنتي جنبي في عام 2009 – وكليب تمثيلية في عام 2020.

11- أنغام: كليب سيدى وصالك في عام 2001 – وكليب بين البينين في عام 2015.

12- مصطفى قمر: كليب خبيني في عام 2001 – وكليب نسيتني خلاص في عام 2020.

13- خالد سليم: كليب عالم تاني في عام 2000، ويعد هو أولى كليباته بمسيرته الفنية – وكليب اطمن في عام 2016.

14- شيرين: كليب صبري قليل بعام 2003 – وكليب نساي بعام 2018.

15- حمادة هلال: كليب مش هقول في عام 2004 – وكليب أووه لا لا في عام 2020.

16- رامي صبري: كليب حبيبي الأولاني في عام 2006 - وكليب وبقابل ناس في عام 2019.