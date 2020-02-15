أحمد عز يشيد بدنيا سمير غانم في "علاء الدين"

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية ​دنيا سمير غانم​ عرض مسرحية "​علاء الدين​" للمخرج مجدي الهواري من بطولة الممثل المصري ​أحمد عز​، مساء أمس، على مسرح "كايرو شو" في مدينة السادس من أكتوبر.

ورحب أحمد عز بها أمام الحضور وطلب منها الصعود إلى المسرح في ختام المسرحية.

وكانت إدارة "كايرو شو"، قدمت عرضين متتاليين من المسرحية يوم أمس الجمعة، نظراً للإقبال الجماهيري المتزايد، وحققا إيراداً كبيراً قارب المليون جنيه مصري.

ويشارك في بطولة "علاء الدين"، تارا عماد، محمد جمعة، ​محمد ثروت​، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، وإسلام إبراهيم.

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