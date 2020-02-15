خاص الفن – رنا الأبيض: هذا حبيبي الأول والأخير

ميرنا وليد - بيروت - احتفالاً بعيد الحب، نشرت الممثلة السورية ​رنا الأبيض​ صوراً لها بشعر أحمر، ونالت إعجاب الجمهور.

وفي حديثها لموقع "الفن"، قالت إن الحب ليس للعشاق فقط، وإنما للأصدقاء ولأفراد العائلة والوطن، لذلك علينا نثر الحب أينما كنا في زمن ندرت فيه المحبة بين الناس.

وأكدت أن الحب بمفهومه الشامل شعور إنساني راقٍ يجمع بين الأشخاص، ويسمو عن أي رغبات أو مصالح، يوجد في كل منعطف وزاوية من حياتنا، بل يتجلى بأشكال كثيرة غير حب الحبيب للمحبوب.

وشددت أنها لا تعيش أي قصة حب، وإنما لديها حبيب واحد احتفلت بعيد ميلاده منذ أسبوع، وهو ابنها الوحيد "يوشع" الذي وصفته بالحبيب الأول والأخير.

ويشار إلى أن رنا الأبيض سافرت إلى أبو ظبي لتصوير مشاهدها في الجزء الثاني من حرملك، بينما شاركت في وقت سابق في مسلسلي "صقار" و"بروكار".

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