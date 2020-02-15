في عيد الحب.. ممثل مصري ينفصل عن زوجته! بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري ​محمد علي رزق​ إنفصاله عن الإعلامية المصرية ​سارة فهيم​، أمس، والذي يوافق ​عيد الحب​، بعد زواج إستمر أكثر من عام ونصف العام.

وكتب رزق في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ... صدق الله العظيم".

وأضاف: "أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شيء.. شكراً ليكي كنتي خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير".

يُذكر أن آخر أعمال رزق، كان مسلسل "أبو جبل"، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، وعائشة بن أحمد، وعرض في رمضان الماضي.

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