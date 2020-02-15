موقف طريف يجمع جوزيف عطية بطفلة في حفله-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو يظهر في الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ وهو يحمل طفلة على المسرح خلال حفله الذي أحياه بالأمس في رأس الخيمة لمناسبة عيد الحب.

وكان لافتاً في الفيديو إنسجام الطفلة مع عطية، إذ حطت رأسها على كتفه وهو يغني، فيما كان يحاول عطية أن يغنجها ويغمرها.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أثنوا على براءة الطفلة وجمالها، إضافة إلى التصرف الحنون من عطية مع الطفلة وتفاعله معها.

يذكر أن آخر أعمال عطية أغنية "غزالة" من كلمات محمد درويش، وKiki C، والحان رامي شلهوب.



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