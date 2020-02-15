وشاح كاظم الساهر يثير الجدل في الرياض.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ الجدل، خلال حفله على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد ​الرياض​، بعد إنتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيه وهو يقول لأحد من جمهوره: "شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه"، في إشارة إلى شدة برودة الطقس.

وعلى وقع أغنية "قولي أحبك"، تخلى الساهر عن وشاحه ورماه على الجمهور، فيما علّت الصرخات لتحظى به فتاة تحمل إسم ليلى على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة وهي تحمل وشاح الساهر.

وقدّم الساهر خلال الحفل، مجموعة من أشهر وأجمل أغانيه، ولم تمنع برودة الطقس في العاصمة السعودية الجمهور من الحضور بكثافة، ومشاركته في الغناء وإختيار الأغنيات.

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