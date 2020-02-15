إبنة دواين جونسون على خطى والدها

ميرنا وليد - بيروت - تتبع سيمون جونسون، إبنة النجم ​دواين جونسون​، خطى والدها، وتسعى الى دخول عالم "WWE" لمصارعة المحترفين.

وقد خطت سيمون أولى خطواتها لتحقيق حلمها، لتصبح واحدة من نجوم عالم WWE، وبدأت بالفعل المشاركة في مركز WWE للتدريب في مدينة أورلاندو الأميركية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن سيمون ستصبح بذلك أول نجمة لـ"WWE" من الجيل الرابع، خصوصاً أن لعائلتها تاريخاً طويلا مع عالم المصارعة وهذه المؤسسة.

قالت سيمون في بيان إن ذلك يعني العالم بالنسبة لي، فمعرفة أن لعائلتي تاريخاً كبيراً مع المصارعة هو أمر مميز حقا بالنسبة لي، أشعر بالإمتنان لإتاحة الفرصة لي، ليس في المصارعة فقط، بل لاستكمال هذا الإرث”.

وأضافت: "للفتاة الصغيرة التي أحبت عالم المصارعة، وكانت مصممة لتحويل هذا الحلم إلى واقع، أنا ممتنة للغاية للحصول على هذه الفرصة وعلى استعداد تام لنيلها".

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