ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنان السوري ​ناصيف زيتون​الذي أحياه يوم أمس في رأس الخيمة بمناسبة عيد الحب، إذ ظهر فيه وهو يقوم بـ"زلغوطة" وسط الحضور بعد أن تقدم أحد الشباب الحاضرين للحفل بخطبة حبيبته على مرأى الجمهور.

وطلب زيتون من الشاب أن ينزل على ركبته ويقدم الخاتم لحبيبته وهو يطلب يدها لتوافق على ذلك فورا، ويطلق ناصيف الزلغوطة على وقع ذلك.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أثنوا على طرافة زيتون، فيما أشار البعض الآخر عن مدى امنيته ان يحصل معه ما حصل مع هاذين الحبيبين أمام زيتون.

وكان لافتاً تعليق أحدهم قائلاً:"بعرف يزلغط أحسن من ​شاكيرا​"، وذلك في مقارنة بين "زلغوطة" زيتون و"الزلغوطة" التي أطلقتها المغنية العالمية شاكيرا في حفل الـSuper Bowl الذي أحيته مؤخراً مع المغنية العالمية جينيفر لوبيز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناصيف زيتون يتحدى شاكيرا بـ "زلغوطة"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.