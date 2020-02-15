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تراند اليوم : رامي عياش يحتفل اليوم وغدًا بعيد الحب بواحد من الناس علي النهار

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في سهرة فنية خاصة واحتفالية بعيد الحب يحل النجم رامى عياش ضيفاً علي  الدكتور عمرو الليثي ببرنامج واحد من أناس في اجرأ واصدق حوار انساني يهز المشاعر  ويذاع علي جزئين فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت وغدًا الأحد علي  شاشة النهار  .

 

ويحكي عياش خلال الحلقة عن تفاصيل حياتة الشخصية والعاطفية وعلاقتة بأمه وزوجته واولاده، ويروي اصعب اللحظات التي عاشها مع الألم والمرض، ويقدم اكثر من مفاجاة غنائية ننفرد بها في لقاء مختلف ومثير ومؤثر.

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موعدنا في عيد الحب بواحد من الناس مع رامي عياش في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت وغدًا الاحد  على النهار.

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