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كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 12:54 مساءً - نشر الفنان ” حسام حبيب ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” رسالة من خلال خاصية ” الإستوري ” إلى زوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” لتهنئتها بعيد الحب .
والتي عبر من خلالها عن مشاعره وحبه لها .. فكتب قائلا : ” أخدت تليفونك عشان أقولك كل سنة وانتي عيلتي يا أحن قلب عليا ” .
وتابع : ” ربنا ما يحرمنيش من صوت دقات قلبك .. بحبك يا شيرين ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. رسالة غزل من حسام حبيب إلى شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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