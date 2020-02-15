شاهد .. رسالة غزل من حسام حبيب إلى شيرين عبد الوهاب بمناسبة عيد الحب

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 12:54 مساءً - نشر الفنان ” حسام حبيب ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” رسالة من خلال خاصية ” الإستوري ” إلى زوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” لتهنئتها بعيد الحب .

والتي عبر من خلالها عن مشاعره وحبه لها .. فكتب قائلا : ” أخدت تليفونك عشان أقولك كل سنة وانتي عيلتي يا أحن قلب عليا ” .

وتابع : ” ربنا ما يحرمنيش من صوت دقات قلبك .. بحبك يا شيرين ” .