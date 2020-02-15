كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 12:54 مساءً - نشرت القناة العبرية ال ” 12 ” مقطع فيديو للفنان التونسي ” لطفي بوشناق ” في مقابلة إذاعية له أجراها مع راديو ” موازيك ” كشف من خلالها عن رفضه الغناء مع فنان إسرائيلي .
حيث قال لطفي بوشناق إنه عرض عليه الغناء مع فنان إسرائيلي لم يكشف عن هويته مقابل مبلغ 400 ألف دولار .. إلا إنه رفض ذلك العرض لأن تاريخه الفني لا يسمح له بذلك وأنه لن يضحي بهذا التاريخ .
وأضاف : ” إن هذا الأمر يتعارض مع مبادئي المؤيدة للقضية الفلسطينية .. والقضية الفلسطينية هي قضيتي وقضية كل إنسان وكل عربي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر لطفي بوشناق يرفض عرضا بقيمة 400 ألف دولار .. ما القصة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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