جيم كاري: أحب عزلتي وأعبر عن مشاعري بالرسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب النجم الكوميدي الشهير جيم كاري عن حبه للعزلة عن المجتمع في بعض الأحيان. وقال الممثل الأمريكي (58 عاما) في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية، السبت: "أحب عزلتي، وأسير في طريقي الخاص".

وذكر كاري أن هناك جزءا في نفسه يحب أن يقدمه للآخرين، موضحا أنه يفضل أن يظهر هذا الجزء حاليا عبر الرسم.

وقال: "يجب أن أكون مبدعا. بهذه الطريقة أستطيع معالجة ما يحدث لي عندما يكسر أحد قلبي، على سبيل المثال".

ويُعرض فيلم كاري الجديد "سونيك - القنفد" في دور العرض السينمائي بألمانيا حاليا، وهو مأخوذ عن سلسلة ألعاب فيديو تحمل الاسم نفسه.

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