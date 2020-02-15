حسين الجسمي محترف بمقاييس عالمية ليلة عيد الحب في الكويت

أثبت سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” أنه محترف بمقاييس إحترافية عالمية في حفلته الغنائية بليلة عيد العشاق بمهرجان “فبراير الكويت 2020، مقدماً مجموعة من الأعمال التي شكلت مفاجآت متعددة أمام الملايين من المشاهدين عبر القنوات التلفزيونية الناقلة بشكل حي ومباشر، وأمام الحاضرين المكتمل عددهم في مسرح مركز الأمير جابر الأحمد الثقافي في دولة الكويت، ناقلاً أجواء المسرح الى العالمية والإحترافية بأداء متكامل إستثنائي مقدماً الأغنية الغربية Yesterday من أغنيات الفريق العالمي الشهيرThe Beatles مشكلاً مفاجأة أمام الجمهور الذي تعالت صيحاته فرحاً وتفاعلاً رومانسياً أثناء غنائه للأغنية العالمية.

وتصدر إسم حسين الجسمي “تريند” المركز الأول عبر وسائل التواصل الإجتماعي في الكويت ليلة عيد العشاق، وقدم مفاجأته الأخرى بتقديمه أغنية في رثاء المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله عزفاً على آلة البيانو، وهي من كلمات صالح البريكي، حيث قال قبل غنائها: “نشاطر أهلنا وأحبابنا دائماً الأفراح والأحزان، اسمحوا لنا أن نقدم هذا العمل لشعب غالي كثيراً علينا.. نحبه كثيراً ونحترمه، ويبادلنا نفس المشاعر، ولشخصية عظيمة فقدناها جميعاً”.

وأكد الجسمي لأهل الصحافة والإعلام الموجودين وللجمهور أن المحبة هي التي تقوده دائماً الى جمهور الكويت، وقال: “المحبة والإحترام دائماً تقودني الى الكويت قادماً من الإمارات ، محبتكم محفورة في القلب بمكانة راقية تليق بكم، شكراً للجميع وشكراً لمحبتكم الراقية”، ثم اضاف عبر حساباته المختلفة في مواقع التواصل الإجتماعي موجهاً حديثه الى الجمهور والتنظيم، قائلاً: “حضوركم استثنائي وساحر، يسري بنبض القلب محبة وإحتراماً.. شكراً لأنكم كنتم الأروع في ليلة حب تشاطرنا بها كل المشاعر.. التنظيم والإخراج ساهم برسم الصورة أجمل”.

كما قدم في الحفل الذي شاركته الليلة بها الفنانة بلقيس، مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته، مختتماً حفله الكبير في كل شيء حضوراً وتنظيماً وتفاعلاً بالأغنية الوطنية الذي يعتز بغنائها دائماً “المجد هنا” والتي رُفعت بها أعلام دولة الكويت بين الجمهور الكويتي والعربي الحاضر، مهنئاً بالأعياد الوطنية بالكويت، شاكراً جميع من وقف وساهم في تنظيم الحفل المحترف، شركة روتانا ومركز رويشد ولمركز الأمير جابر الأحمد الثقافي.