نظلي الرواس تخرج عن النمطية في أدوارها.. وهكذا قضت عيد الحب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت النجمة السورية نظلي الرواس لقائمة أبطال مسلسل "شارع شيكاغو" وهو من إخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض بالتعاون مع تطبيق وياك، ويعد هذا العمل أول أعمال الفنانة للموسم الدرامي المقبل.

وأعربت الرواس عن سعادتها في العمل مع المخرج محمد عبد العزيز ضمن عمل مبني على نص ممتع ومشوق، وكشفت عن أنها تؤدي شخصية "جورجيت" وسيكون حضورها خلال مرحلة الستينيات من القرن الفائت، خاصة وأن العمل يتناول مرحلتين زمنيتين إحداهما في الستينيات والأخرى في المرحلة المعاصرة.

وأضافت الفنانة لـ"فوشيا" أن شخصيتها مثقفة جدا وتعمل كمترجمة، وتكون الصديقة المقربة من شخصية "ميرامار" التي تؤديها الفنانة سلاف فواخرجي وتساندها في جميع المواقف وتساعدها في تخطي المصاعب.

وتوجهت بالشكر إلى المخرج محمد عبد العزيز؛ لأنه رآها بطريقة مختلفة عن الشخصية التي اعتاد الجمهور على رؤية نظلي بها وهي الشخصية الشريرة ليمنحها هذه الفرصة التي تمنت أن تعجب الجمهور.

وتابعت أن سعادتها مضاعفة بهذه الشخصية التي أخرجتها من قالب الشر في مسلسل متميز ومختلف جدا، لافتة إلى أن كل شيء مختلف بدءا من الملابس، وطبيعة العمل، وتغير الزمن حتى اللهجة.

وأكدت أن تواجد أسماء كبيرة ومخرج مهم، وشركة إنتاج تدعم المسلسل بكل الإمكانيات أمور ستسهم في أن يجد المشاهدون أنفسهم أنهم أمام عمل مختلف وجديد.

و"شارع شيكاغو" عمل اجتماعي يحاكي قصة فتاة دمشقية تدعى "ميرامار" تهرب برفقة بطل شعبي يدعى "مراد عكاش" لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها في حقبة الستينيات، حيث تلجأ لتياترو في شارع شيكاغو الذائع الصيت، والذي كان يمثل وقتها الامتداد الحضاري والمعاصر للمجتمع الدمشقي، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت الحالي على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية فتتحول الحقبتان الزمنيتان لمرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.

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"باب الحارة11"

وحول مشاركتها في مسلسل "باب الحارة11" أكدت الفنانة السورية أن الأمر متوقف على شركة الإنتاج، وأنه إذا كان هناك عمل ستكون بالطبع مشاركة فيه، وأن الشركة لم تعلمها حتى الآن ببدء العمل.

أما عن حضورها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" إخراج تامر إسحاق والذي شاركت في جزئه الأول؛ قالت إنها لن تشارك في العمل الذي كتبه سليمان عبد العزيز؛ لأن الأحداث الدرامية في هذا الجزء لا توجد بها شخصيتها، مضيفة أنه من المخطط أن يكون هناك جزء ثالث للمسلسل وقد تكون أحد الفنانين المشاركين به بحسب ما تتطلب أحداث العمل.

عيد الحب والعائلة

ولدى سؤالنا للفنانة نظلي كيف قضت يومها في عيد الحب؟ قالت إنها عاشت أجمل احتفال مع ابنتيها "تيا و ليا" في المنزل، مؤكدة أنهما تشكلان أجمل شعور تعيشه بسببهما، وأرقى حالة محبة.