جيجي حديد تؤكد عودتها لزين مالك بـ"صورة فالنتاين".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد عودتها للمغني الإنجليزي زين مالك البالغ من العمر 27 عامًا بصورة في عيد الحب.

وشاركت جيجي صورة لزين في حسابها المسمى gisposable على إنستغرام، حيث تنشر صورها التي تلتقطها بنفسها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتبت تعليقا على الصورة: "هاي فالنتين"، مضيفةK "Z في المزرعة ♡ ديسمبر 2019".

وظهر زين في الصورة وهو يرتدى معطفًا مع قبعة سوداء وخلفه مرعى فارغ، وتم التقاط الصورة أثناء رحلة جيجي وزين إلى مزرعة والدتها "يولاندا حديد" بولاية بنسلفانيا التي اشترتها في عام 2017 لتكون أقرب إلى أولادها الذين يقضون معظم وقتهم في مدينة نيويورك.

وكانت قد شوهدت جيجي وهي تمسك بيد صديقها زين مالك الشهر الماضي بعد انفصالهما قبل عام.

وتم الإعلان أن عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 24 عامًا وصديقها عادا من جديد وسط تقارير تفيد بأن الاثنين ما يزالان يعملان على تعزيز علاقتهما.

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وعلى الرغم من الانفصال في أوائل العام الماضي، نجحت جيجي وزين في البقاء صديقين.

وفي ديسمبر الماضي، ظهرت تلميحات إلى أن شيئًا ما كان يحدث بينهما عندما شاركت صورة لوجبة كانت تطبخها بناءً على وصفة من والدة زين، التي وضعتها أيضًا في منشور على "إنستغرام".

لذا لم يكن هناك الكثير من الشك حول علاقة الاثنين عندما شوهدا يحتفلان بعيد ميلاد زين معًا في نيويورك في 11 يناير، حيث ظهر الثنائي وهما يلفان ذراعاهما سويًا.

وأخبر مصدر أن الثنائي لم يرغبا في الاندفاع نحو علاقتهما الجديدة.

وكانت جيجي مشغولة في الأيام الأخيرة لمشاركتها في عروض أزياء متعددة لأسبوع الموضة في نيويورك.

وكان قد ولد زين مالك في برادفورد، إنجلترا، لأسرة تتكون من أب إنجليزي- باكستاني الأصل يُدعي "ياسر جواد مالك"، وأم إنجليزية-أيرلندية الأصل تُدعي "تريشا مالك"، تحولت إلى الإسلام بعد زواجها.

وحصل مالك علي أهم جوائز الموسيقي منها: جائزة الموسيقى الأمريكية لأفضل فنان صاعد للسنة، وجوائز بيلبورد الموسيقية لأفضل فنان صاعد، وجوائز إم تي في الأغاني المصورة لأفضل تعاون علي أغنية آي دونت وانا ليف فوريفر، وقد باع 20 مليون ألبوم وأغاني منذ بداية مسيرته الفردية.