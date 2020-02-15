شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يتحدث عن طقوسه قبل طرح ألبومه ولماذا يبتعد عن الإعلام؟..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الهضبة عمرو دياب والذى أحدث أخر ألبوماته " سهران" ضجة ونجاحا مذهلا بعد طرحه خلال الأيام الماضية عن طقوسه قبل إعداد أي ألبوم من ألبوماته.

وقال الهضبة في فيديو مسجل للتلفزيون أنه يعمل ويبحث دائما عن كل جديد ويعكف فترة طويلة للأعداد للألبوم حتى يجد الجديد الذى يمكنه تقديمه.

وأشارعمرو دياب خلال الفيديو إلى أن من طقوسه قبل الإعداد للألبوم أنه يستمع إلى غناء كوكب الشرق أم كلثوم لمدة شهر، ثم يجلس مع أصدقائه من الشعراء للبحث عن الأفكار والقضايا التي لم يقدمها من قبل، وبعدها يبحث عن الأشكال الموسيقية المتاحة ويدرسها، ومن ضمنها الأشكال الموسيقية في العالم، موضحاً أنه قد لا تعجبه هذه الأشكال الموسيقية، ويقدم غيرها.

Advertisements

وكشف الهضبة خلال الحوار أنه كثيرا لا يعرف إجابات للأسئلة التي يطرحها الإعلاميون عليه خلال المؤتمرات الصحفية ولا يكون على دراية بالقضايا التي يسألونه فيها، ويتفاجئ بها ، معترفاً بأنه مبتعد عن الإعلام، وفسر ذلك بقوله: " أنا شايف إن مهنتى صعبة كدة وتحتاج تركيز ومذاكرة شديدة للاصوات والألات ونوع الموسيقى وهل يتواكب مع الغناء، مضيفا أن الأصوات الإعلامية أصبحت كثيرة و"هيصة" ، مشبها المشهد الإعلامى بمشهد الفنان محمود عبدالعزيز في أخر مشاهد فيلم " خلطبيطة" وهو يمشى في الصحراء بينما يتم إطلاق النيران من المسدسات والمدافع وحدث ازدحام على رأسه وأذنه، قائلا:" والله العظيم مابيبقاش عندى فكرة عن 99 % من الكلام اللى بيتقال في المؤتمر الصحفى"

وكان الهضبة طرح أحدث ألبوماته " سهران" مساء الأربعاء الماضى وحقق نجاحا كبيرا، وتضمن الألبوم 12 أغنية جديدة وهى «سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك» بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل وهما يوم تلات، قدام مرايتها، وكتب كلمات أغانى الألبوم الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ولأول مرة يغنى الهضبة من ألحان وكلمات أحمد زغلول مدير أعماله ، الذي قدم له في الألبوم أغنية «روح» رغم مشوارهم الطويل معا، وشارك في الألبوم بالألحان الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي، كما شهد الألبوم أول تعاون يجمع بين الهضبة وابنته جانا كمطربة وملحنة، في أغنية «جميلة» كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا، التي تغني فيها مقطعا باللغة الإنجليزية.