شكرا لقرائتكم خبر عن يا حبيبى لبكرة ولآخر وقتى.. رجاء الجداوى تحتفل بالفلانتين بصور مع زوجها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة القديرة رجاء الجداوى بعيد الحب "الفلانتين"، بطريقة مختلفة، حيث نشرت صورا لها مع زوجها الراحل حسن مختار، حارس مرمى الدراويش ومنتخب مصر الأسبق، مستعينةبأغنية "أمل حياتى" للمطربة الراحلة كوكب الشرق أم كلثوم.





ونشرت الفنانة رجاء، الصور عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "يا حبيب امبارح وحبيب دلوقتى يا حبيبى لبكره ولآخر وقتى، ربنا يرحمك يا حبيبى ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته ويصبرنى على فراقك".





من ناحية أخرى أعربت الفنانة رجاء الجداوى، عن سعادتها لتكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، الذى أقيم الأسبوع الماضى، بحضور حشد كبير من نجوم الفن، مشيرة أن تكريمها جاء بعد مشوار طويل منذ عام 1959.

وقالت الفنانة رجاء الجداوى عقب تكريمها: "هعيط من الفرحة، هو مشوار طويل أوى يرجع إلى عام 1959، توج اليوم بهذا التكريم، وحسستونى أنى عملت حاجة وإن خلال مشوراى فيه شيء حلو اتعمل وقدرت أضيفه للناس".





وأضافت: "أنا سعيدة لأنى موجودة فى أسوان مع شعبها الطيب البشوش اللى فى كل خطوة مبتسم وعاوز يعملك حاجة.. بحبكم أوى"، وتابعت مازحة:"يارب ما عيطش والمكياج يسيح وتبقى مشكلة كبيرة أوى".

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حسن مختار من مواليد 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد لعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بور فؤاد موسم 63 / 64 ثم مع نادى القناة، وكان النادى الأخير هبط من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز.



وانضم حسن مختار إلى منتخب مصر وكان الوحيد الذى تم اختياره ليلعب مع منتخب مصر لكرة القدم من أندية الدرجة الثانية، حيث كان يلعب فى ذلك الوقت مع نادى القناة بدورى الدرجة الثانية قبل عودة النادى فى العام الثانى للعب فى الدورى الممتاز عام 1967، ثم انضم للاسماعيلى .





وقام حسن مختار بتدريب كل حراس المرمى الأفذاذ أمثال إكرامى، ثابت البطل، عادل المأمور، أحمد شوبير، أحمد ناجى، أيمن طاهر، نادر السيد، مصطفى كمال، عصام الحضرى، طارق سليمان، وشريف أكرامى، وأحمد أكرامى ومحمد صبحى ومحمد فتحى وغيرهم من نجوم حراس مرمى مصر، وكان هو أول من اكتشف عصام الحضرى.