شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تتحدى والدتها فى dedos challenge على تيك توك..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت الفنانة هنا الزاهد تحدى "الأصابع"، أو dedos challenge، ضد والدتها، من خلال فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وهوالتحدى الذى يعتمد على تقليد بعض الرموز التعبيرية "إيموجى" الموجودة على الشاشة، بنفس الترتيب، من خلال أصابع اليد.

وحصد مقطع هنا الزاهد أكثر من 30 ألف اعجاب، بينما حظيت بآلاف المشاهدات، وكذلك التعليقات، فيما حصدت والدتها حوالى 1000 اعجاب، وبعض التعليقات.

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و كانت هنا كشفت أنها صاحبة شخصية رومانسية وتعشق الورد الأحمر، وأنها تتمنى هدية ورد أحمر مرفق برسالة رقيقة تحمل كلمات جميلة معبرة، وذلك في عيد الحب الذي احتفل به العالم أمس في 14 فبراير الجارى.

هنا الزاهد، ظهرت من خلال فيديو عبر تطبيق تيك توك، وأجابت على 7 أسئلة عن الحب، حيث وجهت رسالة إلى صديقتها معربة عن حبها لها، كما تأمل أن تحصل على هدية عبارة ورد أحمر مرفق بكارت مدون عليه بعض كلمات رقيقة، وترى أن الحب يبدأ من العقل ولكن القلب أكثر، موضحة أن أبرزعلامات الحب لديها هى الإعجاب من أول نظرة، أما عن أكثر فيلم رومانسى هو "قصة حب"، حيث لعبت دور البطولة بجوار الفنان أحمد حاتم.

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@hannahelzahed ♬ original sound - hannahelzahed

يشار إلى أن الفنانة هنا الزاهد قررت الغياب عن المشاركة فى دراما رمضان المقبل، بسبب عدم عثورها على الدور الذى تتطلع إليه فى هذه الفترة، حيث اعتذرت عن أكثر من عمل عرض عليها فى الأسابيع الماضية، مفضلة التركيز فى السينما هذا العام، حيث تستعد لفيلمين جديدين الأول تعاقدت عليه والثانى وافقت على المشاركة فيه ومقرر أن تعلن عنهما فور الانتهاء من كافة التفاصيل.