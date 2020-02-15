شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد العزيز يطرح أغنيته الجديدة "زوجتى العزيزة".. فى احتفالات عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان عمروعبد العزيز أغنية مونولوج كوميدي بمناسبة الاحتفال بعيد الحب بعنوان "زوجتي العزيزة"، والأغنية من كلمات الشاعر علاء مناع، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع الموسيقى زووم، وجيتارجاليللو، وميكس وماستر عصام السحرتي.



فريق عمل أغنية زوجتي العزيزة

يذكرأن عمرو عبد العزيز يعرض له حالياً مسلسل "الأخ الكبير" والتي يلعب دورعمرو شخصية "محامي" يدعى زاهر شندى، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، إيهاب فهمى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين.

كما يجسد النجم محمد رجب، خلال مسلسل "الأخ الكبير"، شخصية سائق ميكروباص يدعى "حربى أبو رجيلة"، يتعرض لأزمات عدة، على أثرها يدخل السجن.



فريق عمل زوجتي العزيزة

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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث .

المسلسل يسجل التجربة الأولى لمحمد رجب فى نوعية أعمال الـ 45 حلقة بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش.

يذكر أن آخر أعمال الملحن أحمد البرازيلي أغنية تفتح الشباك لهيثم سعيد من ألبوم الجديد، والأغنية كلمات سلمى رشيد، وتوزيع الموسيقي زووم، ومن ناحية أخرى انتهى هيثم من وضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد والذى يحمل اسم "يوم 30"، والمقرر طرحه خلال الشهر الحالى، ويضم 8 أغنيات متنوعة.