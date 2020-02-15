شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الطبقات بين عائلة "أرسطو"يسيطر على أحداث مسلسل "ليالينا"..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ أبطال مسلسل "ليالينا" تصوير مشاهدهم الفترة الماضية في العديد من الديكورات بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة، استعداداً لعرضه في السباق الرمضانى المقبل، وتدورأحداث المسلسل في فترة الثمانينات وتدورالأحداث حول عائلتين الأولى من طبقة ارستقراطية تسكن في حى الزمالك وتضم الفنان إياد نصاروزوجته غادة عادل، وشقيقه خالد الصاوى يدعى "جلال أرسطو"، ومعهم رنا رئيس، والعائلة الثانية عائلة صابرين التي تسكن بحر بولاق وهى منطقة شعبية تعيش مع أبنائها وهم ميدو عادل ومنة عرفة وهاجرالشرنوبى، وتبدأ صراع الطبقات بين العائلتين خلال الأحداث.

غادة عادل وإياد نصار انتهيا من تصوير مشاهد فلاش باك من حفل زفافهما في أحداث المسلسل، بالكوربة في منطقة مصرالجديدة، وتعود الأحداث إلى بهما إلى فترة الثمانينات وهما متزوجان ولديهما طفلة عمرها 7 سنوات، وتتعرض لحادث، ويحدث كثيرمن الخلافات بينهما حتى تطلب الطلاق منه وبالفعل يقوم إياد بتطليقها.

كما تجسد غادة عادل شخصية إحدى موظفى شركته، التى تعمل فى قسم الإدارة التنفيذية، ومع مرور الوقت تربطها قصة حب مع الفنان محمد الشقنقيرى مما يسبب غيرة مع طليقها الفنان إياد نصار وغيرها من الأحداث .

وعند بداية تصوير المسلسل احتفل بانطلاق التصوير، حيث تم إحضار تورتة العمل فى حضورالمخرج أحمد عبد الفتاح والفنانين صابرين، خالد الصاوى، إياد نصار، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى وهشام الشاذلى، وذلك بعدما بدأ تصوير أول مشاهد العمل فى الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضى في حي الزمالك.

مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهو

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المسلسل الثاني على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.