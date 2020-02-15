إمام مسجد يهتك عرض طفل عقب درس تحفيظ القرآن

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 11:53 صباحاً - كشفت وسائل إعلام مصرية عن واقعة مشينة قام بها إمام مسجد في مصر والذي هتك عرض طفل عقب درس لتحفيظ القرآن الكريم تحت تهديد السلاح .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما رواه الطفل إلى أصدقائه ووالده بعد ما تعرض له من واقعة ممارسة إمام المسجد الشذوذ الجنسي معه داخل غرفته .

ليتقدم والد الطفل ببلاغا إلى الشرطة يتهم فيه إمام المسجد وهو فى العقد الرابع من العمر بتهديد إبنه وممارسة الشذوذ الجنسي معه .. وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .