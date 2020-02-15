شاهد.. مغامرة سائق بحياته لإنقاذ امرأة وأبنائها

كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 11:53 صباحاً - خاطر شاب بحياته، من أجل انقاذ سيدة وأطفالها من سيارة كانت تسير بسرعة جنونية في أحد شوارع محافظة رفحاء.

مشاهد “فيديو” وثقت لحظات قيام الشاب بالمغامرة بحياته عبر جعل سيارته التي كان يستقلها في مواجهة السيارة المسرعة لإنقاذ المرأة وأطفالها.

نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع الذي وقع ليلاً واختلفوا في تعليقاتهم فمنهم من أثنى على ما فعله الشاب وآخرون انتقدوه لأنه عرض حياته للخطر وهو سلوك متهور.