كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 11:53 صباحاً - خاطر شاب بحياته، من أجل انقاذ سيدة وأطفالها من سيارة كانت تسير بسرعة جنونية في أحد شوارع محافظة رفحاء.
مشاهد “فيديو” وثقت لحظات قيام الشاب بالمغامرة بحياته عبر جعل سيارته التي كان يستقلها في مواجهة السيارة المسرعة لإنقاذ المرأة وأطفالها.
نشطاء التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع الذي وقع ليلاً واختلفوا في تعليقاتهم فمنهم من أثنى على ما فعله الشاب وآخرون انتقدوه لأنه عرض حياته للخطر وهو سلوك متهور.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مغامرة سائق بحياته لإنقاذ امرأة وأبنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.