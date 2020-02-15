كتب امير فتحي في السبت 15 فبراير 2020 11:53 صباحاً - كشف مقطع فيديو جديد، عن مرضى ومصابين في الصين بفيروس كورونا الجديد وهم يحاولون نشر العدوى عن طريق البصق المتعمد على الآخرين أو على الأماكن الذي يستخدمها الناس.
وأظهر الفيديو، سيدة مصابة تبصق على منتجات في محل تجاري، وأخرى تبصق على المقاعد، وآخر يبصق على جميع أزرار المصعد عند مدخل المنزل، وعند القبض عليه تبين أنه مصاب بفيروس كورونا بالفعل.
وأعلنت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الإقليم الواقع في وسط الصين ارتفع بواقع 121 حالة يوم الخميس؛ حيث تم اكتشاف 4823 إصابة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الإقليم إلى 51 ألفا و986 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فيديو صادم.. مصابي فيروس كورونا يتعمدون نشر العدوى بطريقة مقززة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.