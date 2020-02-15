يعقوب شاهين يحذّر الجمهور… والسبب؟

Feb 15, 2020
اشار محبوب العرب الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين الى أن أي خبر يتعلق بإحيائه لحفلات قادمة منتشرة بعيداً عن صفحاته الرسمية، تكون أخبارًا عارية عن الصحة.
وكتب “شاهين” على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام: “نود أن نلفت عنايتكم أن المرجع الوحيد لحفلات الفنان يعقوب شاهين هو الصفحات الرسمية Facebook و Instagram الخاصة بالفنان والخاصة بـ بلاتينيوم ريكوردز المسؤولة الوحيدة عن إدارة أعمال الفنان واي خبر عن حفلات مقبلة موجودة خارج هذه الصفحات هو عارٍ من الصحة”.
وكان محبوب العرب قد زار لبنان بين عيدي الميلاد ورأس السنة حيث تواجد في استديو الموزع المبدع جان ماري رياشي ومعهما الشاعر الكبير نزار فرنسيس، وكانوا يعملون على أغنية لعيد الميلاد المجيد ولكن يبدو ان العمل تمّ تجميده الى وقت لاحق.
آخر أعمال “شاهين” أغنية “دلّل” كلمات والحان عزيز بهنان، توزيع عمر صباغ ورؤية موسيقية لؤي حنا. وتعاون فيها يعقوب مع المخرج والفنان جاد شويري كمنتج موسيقي، انتاج بلاتينوم ريكوردز.
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