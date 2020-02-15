كيفانش تاتليتوغ سيقضي الصيف على دراجة نارية.. والتكلفة 600 ألف دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ لم يستطع أن يصمد أمام عرض يقتضي منه قيادة الدراجات النارية، على الرغم من وعده لوالدته بعدم ركوبها مرة أخرى بعد الحادث الذي تعرض لها منذ 4 سنوات وكاد يودي بحياته.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن النجم التركي يستعد لقضاء العطلة الصيفية المقبلة على دراجة نارية، إذ اتفق مع شركة "هارلي دافيدسون" الأمريكية على الانضمام إلى فريق يضم 20 شخصا من فنانين وممثلين ووجوه مؤثرة، للقيام بجولتين في مختلف الدول الأوروبية خلال شهري يونيو وأغسطس.

وسيبدأ النجم التركي رحلته في السادس من حزيران/يونيو من شواطئ فرنسا نحو الطبيعة الفريدة لبلجيكا، ليشارك بعدها في الجولة الكرواتية الإيطالية التي تبلغ مدتها 12 يوما في شهر آب/أغسطس.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن كلفة الجولة الأولى ستبلغ 295 ألف يورو أو ما يعادل 320 ألف دولار أمريكي فيما ستبلغ تكلفة الجولة الثانية 255 ألف يورو أو ما يعادل 276 ألف دولار أمريكي.

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ومن المعروف عن الفنان التركي حبه للدراجات النارية التي لطالما خصص لها جزءا من وقته، إلا أنه اضطر لتركها فترة من الوقت بعد أن تعرض لحادث قبل 4 سنوات تعهد بعدها لوالدته بعدم ركوبها.

وعلى صعيد آخر تداولت تقارير صحفية خبرا عن تحقيق إعلان النجم التركي الأخير، لإحدى علامات الملابس التركية الشهيرة، والذي ظهر فيه وهو يغني الراب نجاحا كبيرا واستطاع أن يتصدر لوائح الترند ويصبح من أكثر الإعلانات مشاهدة، مما جعله يتلقى عرضا من إحدى شركات الإنتاج بقيمة مليون دولار لإطلاق أول ألبوم له في الأسواق، يتضمن 8 أغنيات من فئة الراب.

إلا أن مصادر مقربة من النجم أكدت على أن كيفانش يدرس العرض جيدا لكنه لم يوافق عليه بعد، رغم الإغراءات المادية إلا أنه متردد، من جهة يريد أن يخوض هذه التجربة، ومن جهة أخرى يخاف أن تؤثر على نجوميته في عالم التمثيل، خصوصا وأنه يعد من نجوم الصفوف الأولى في تركيا، ويخشى المغامرة باسمه في الغناء مما سيجعله يدخل في تصنيفات أقل نوعا ما.