فوز العتيبي تنفجر غضبا ضد منتقديها بتغريدات عنوانها "ثريد شرشحة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فتحت الناشطة السعودية فوز العتيبي النار على مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي السوشيال ميديا متهمًة إياهم بالازدواجية في تقييم ما يتحدثون فيه ويتفاعلون معه، وانتقدت "العتيبي" ما يفعله البعض بشأن السعي وراء الحديث في أمور بغرض أن يكونوا حديث الجمهور فقط.

وكتبت فوز العتيبي عدة تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، عنونتها بـ"ثريد شرشحة"، هاجمت من خلالها المتابعين الذين يرفعون من قدر موضوعات وأشخاص لا يتحدثون سوى في أمور "تافهة" ولكن عندما يأتي الأمر عندها وتتحدث في شيء يكون هناك انتقادات وكأنها لا يحق لها الحديث أو إبداء وجهة نظرها في شيء.

وجاء في تغريدات فوز العتيبي قولها: "عالم السوشال ميديا بحر كل شخص يتابع اللي يعجبه مشكلتكم إنكم تتابعون الناس اللي ما يعجبونكم وتجلسون تلطمون غثونا وانتم الغثيثين اللي ضايفينهم بكل مكان وبيجونك قوم أنا ما أتابعه بس اللي أتابعهم يسوون له رتويت برضوا مشكلتك تتابع وتهتم لناس مهتمين له مو مشكلته".

وأضافت الناشطة السعودية قائلًة: "تقدر تلغي متابعتهم وترتاح ماتجلس تغثنا عشان والله انت صامل تركض ورى اخبار اشخاص او قنوات تركض ورى اخباره أوكي ياحشرين أنتم!!!، وترا انا انسانه مثلكم مايجوزون لي ناس حتى لو ماضروني بشي كذا بس ما يجوزون لي لكني ما اجلس اشغل نفسي واشغلكم بسبهم لانهم مايعنون لي شيء ولا يهموني".

وأردفت "العتيبي" قائلًة: "نجي للمتنمرين على أشكال الناس عمركم شفتوا حلو يتنمر ؟!! لا والله ماعمري شفت كل المتنمرين مافيهم ذرة جمال ولإن اشكالهم معقدتهم يمارسون التنمر على أشكال غيرهم ويستخدمونه كسلاح إحباط للآخرين لإن فقرهم للجمال له وقع كبير في أنفسهم فيخمنون إنه بيكسر الآخرين مثل ما هو كاسرهم".

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وبينت فوز العتيبي قائلًة: "وتعالو نستلم القوم اللي غثونا بسالفة حديث عهد بالمال أو بالحرية حديث العهد بالحرية يعني ان فيه مستبد سرق منه حريته واستعادتها وهذا شي يستدعي الإحتفاء به وحديث عهد بالمال يعني انه انسان اشتغل على نفسه ما ورث الغنى من أهله وبرضوا هذا شيء يستحق الإحتفاء به كيف خليتوها شتيمة مدري!!".

واستطرد الناشطة السعودية المثيرة للجدل قائلًة: "وفيه شي أخير أدري ما له دخل بس بقوله لازم نتصالح مع فكرة إننا كعرب نمقت ونستحقر بعض كأفراد وحكومات مثال من الواقع لو شفنا اجنبيه ترقص ومبسوطة في بلدنا قلنا واو شوفوا كيف لونت الحياه بينما لو اكتشفنا ان هالاجنبية سعودية صابغه شعرها اشقر تغيرت ردة فعلنا تجاهها حكومًة وشعبًا".

واختتمت فوز العتيبي قائلًة: "مثال ثاني عشان تستوعبون عللنا العربية لو شفنا أجنبية بالسبعينات من عمرها متأنقة وكاشخه وترقص نقول واو شوفوا كيف مفعمه بالحياه ولو كانت عربيه قلنا احترمي عمرك والشيب اللي برأسك شكلك يضحك وانتي مو مستوعبه انك عجزتي !! سبحان اللي خلقنا رحماء على الكفار أشداء بيننا وصل الله وبارك..".

وتأتي هذه التغريدات ليفسرها البعض على أنها تحاول تبرير ما تطرحه من موضوعات مثيرة للجدل وأخرى لتبرير جرأتها بسبب صورها شديدة الخصوصية مع زوجها والتي بدأت تنشرها مؤخرًا حتى أنها أصبحت أيقونة إثارة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتهجت أسلوبًا جديدًا كمرحلة من مراحلها التي تتعمد فيها تسليط الأضواء نحوها فبين استفزاز الجمهور بآرائها الغريبة على المجتمع السعودي وصورها شديدة الخصوصية من حياتها الزوجية دار حديث المعلقين.

يُذكر أن السعودية فوز العتيبي، اشتهرت على السوشال ميديا بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق باهظ الثمن وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخر قيمته عالية، ما جعلها محط أنظار المتابعين حتى أن بعضهم علقّ لها بأنَّ هذه الشروط ستجعل زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر.