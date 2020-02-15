كاظم الساهر للجمهور: أود أن ألفت عنايتكم بهذا الأمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسبب منظم الحفلات المصري المعروف وليد منصور في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشره بوسترا دعائيا يشير فيه إلى أنه يحضر لتنظيم حفل غنائي للفنان العراقي كاظم الساهر في مصر للمرة الأولى بعد غياب دام 12 عاما، وقد دون تعليقا على البوستر قال فيه: "قريبا"؛ الأمر الذي أحدث حالة من التفاعل بين رواد التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار الأمر بدأ الجمهور يتساءل عن تفاصيل حول موعد الحفل ومكانه وأشياء من هذا القبيل، إلا أنه لم ترد أي معلومات تفصيلية بشأن هذا الحفل، كما حاولت "فوشيا" التواصل مع وليد منصور هاتفيا، إلا أنه لم يجب، إلى أن خرج الفنان العراقي كاظم الساهر عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" ببيان مقتضب يلمح فيه إلى عدم تأكيد وجود حفل في مصر في الوقت الحالي.

وحسم "القيصر" الجدل بتأكيده على أن ما يتم تداوله عار تماما عن الصحة، مستشهدا بأن الجدول الذي يسير عليه في أعماله لا يخرج سوى من خلاله شخصيا وينشره عبر صفحته الرسمية، نافيا صحة ما يدور عن حفلات مقبلة له.

وكتب كاظم الساهر في منشوره قائلا: "نود أن نلفت عنايتكم أن المرجع الوحيد لجدول حفلات كاظم الساهر هو الصفحة الرسمية على الفيسبوك وأي خبر عن حفلات مقبلة من خارج الصفحة عار من الصحة".

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وشارك وليد منصور جمهوره عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" صورة كاظم الساهر، مشيرا إلى أنه يتفق حاليا على حفل سيكون الأول للقيصر بعد غياب 12 عاما، وقد أرفق بالبوستر تعليقا جاء فيه: "يا مسهل لأول مرة من 12 سنة".

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وكان قد شهد الحفل الغنائي الضخم الذي أحياه الفنان العراقي كاظم الساهر على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، حضورا وتفاعلا كبيرين من قبل محبيه؛ إذ قدم خلال الحفل باقة من أشهر وأجمل أغانيه، فيما لم تمنع برودة الطقس في العاصمة السعودية الجمهور من الحضور بكثافة ومشاركته في الغناء واختيار الأغنيات.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة من حفل كاظم الساهر، وفي أحد الفيديوهات قال النجم العراقي لأحد من جمهوره "شو تحتاج الشال؟ أعطيكم الشال هسه هسه"، في إشارة إلى شدة برودة الطقس.

وعلى وقع أغنية "قولي أحبك"، تخلى الساهر عن شاله ورماه على الجمهور، فيما علت الصرخات لتحظى به فتاة تحمل اسم ليلى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ حيث نشرت صورة وهي تحمل شال صاحب "أنا وليلى"، وكتبت ليلى في تغريدة "اليوم قام حظي في حفلة كاظم الساهر في الرياض، رمى سكارفه (الشال الخاص به) وصار لي".