كارول سماحة متهمة بإهانة الرجل اللبناني.. هل أساءت فعلا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت تصريحات منسوبة للفنانة اللبنانية كارول سماحة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تم اتهامها بأنها تسيء للرجل اللبناني بعدما تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن وصفها للرجل اللبناني بأنه "متطلب ومتدلع" ولذلك لم تتزوج برجل لبناني؛ الأمر الذي أثير على خلفيته ضجة واسعة.

وعلى إثر انتشار تلك التصريحات، خرجت كارول سماحة عن صمتها وحسمت الجدل في هذا الشأن، مؤكدة أن ما نسب إليها عن أسباب عدم زواجها من رجل لبناني لم يكن في هذا السياق، موضحة أن الحديث كان مختلفا وطُرح الأمر في شكل سلبيات وإيجابيات للرجل اللبناني والمصري بشكل عام وعليه قامت بالإجابة وفق وجهة نظرها.

ووصفت كارول سماحة العنوان الذي تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية بـ"المستفز"، فشاركت الخبر الذي تم تداوله عبر حسابها في "تويتر" ودونت تغريدة قالت فيها: "غير صحيح! والعنوان مستفز! الكلام لم يأت في هذا السياق أبدا! الحديث يدور حول سلبيات وإيجابيات الرجل اللبناني والمصري بشكل عام وبطريقة فكاهية... الرجاء التدقيق مرة أخرى، شكرا".

وكان للفنانة اللبنانية تصريحات إذاعية بشأن قصة الحب التي جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، فقالت عنه إنه رومانسي وشخصيته بالمنزل تختلف عن العمل؛ إذ يستطيع الفصل بين هذا وذاك وبالأخص مع أبنائه؛ إذ يغمرهم بحبه دائما.

وبينت سماحة أن زوجها دائما ما يحب المفاجآت ويحتفل بعيد الحب بشكل رومانسي، لاسيما وأنه شخص منفتح ومثقف ويحب المرأة الناجحة، مردفة أن هناك "كيميا" بين شخصيتها وشخصية زوجها، وهذا الأمر شجعها على اتخاذ قرار الزواج منه، إضافة إلى أنه يحبها ويحترم عملها.

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ومؤخرا أحيت كارول سماحة، حفلا غنائيا في دار أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في القاهرة، وسط حضور جماهيري ملأ القاعة، وحرص زوجها وليد مصطفى على الحضور وجلس في الصفوف الأمامية، ودعمها على مدار الحفل، إضافة إلى حضور ابنتهما "تالا".

وتخلل الحفل إهداء الدكتورة غادة جبارة درع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للفنانة كارول سماحة، التي بدورها وجهت تهنئة لرجال الشرطة المصرية وأسر الشهداء وقالت: "لولا تضحيات أبطال الشرطة المصرية ما كنا نقدر على العيش في أمن وسلام والجميع يقدر جهودهم في حمايتنا وتأميننا".

وكشفت كارول سماحة في الحفل عن مفاجأة للمرة الأولى بشأن تغييرها للنشيد الوطني اللبناني، مؤكدة أنها عدلته في أغنيتها وبشكل غير رسمي تكريما للمرأة اللبنانية ولإبراز دورها تجاه بلدها وكيف تعبت وحاربت من أجل وطنها.

وقالت كارول سماحة في تصريحاتها: "قلبي بيوجعني على اللي بيحصل في لبنان وأشعر أن ما يحدث به هذه المرة أسوأ من كل المرات السابقة ومبقتش قادرة أفتح التلفزيون أشوف وجع الناس الغلابة، لأن القضاء على الفساد هياخد وقت كبير".

وأردفت الفنانة اللبنانية: "من زمان نفسي أعمل أغاني للأطفال بس دايما المشاكل بتكون في الإنتاج والدعم لهذا المشروع، أكيد حابة أعملهم أغاني أو مسرح خاص بهم".

وعن عودتها للدراما مجددا خاصة أنها قدمت مسلسل "الشحرورة" عن سيرة ذاتية للفنانة اللبنانية صباح قالت: "أنا دايما عندي قبول لأي عرض مغري في الدراما لكن الفرص اللي بتيجي مش كلها مناسبة ومفيش نصيب في الفترة السابقة، لكن انا لو في حاجة كويسة فأنا موجودة".