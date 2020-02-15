صفية العمري تؤكد أنها لن تُقدم تنازلات للعودة للتمثيل وتحب العمل مع الشباب

قالت الفنانة صفية العمري إنها لن تقدم تنازلات من أجل العودة للتمثيل مجددًا، مؤكدة أنها تنتظر دورًا من قيمتها وتقتنع به كفنانة لها تاريخ، تستطيع من خلاله إخراج كل طاقتها وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أحب تجربة الشباب ونفسي اشتغل معاهم"، وأشارت إلى أنها اشتركت مؤخرًا في فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي للسينما، ومن المتوقع أن يشارك في المهرجانات.

وأوضحت أنها كانت سعيدة بالعمل مع الشباب من خلال فيلم "كان لك معايا"، وستظهر للجمهور بشكل مميز عن كل الأعمال السابقة.

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