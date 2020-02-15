لطيفة تروج لأحدث أغانيها "أقوى واحدة" بعد يوم واحد من طرحها على "يوتيوب"

روجت الفنانة التونسية لطيفة، لأحدث أغانيها "أقوى واحدة" بعد يوم واحد من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، واقترابها من ربع مليون مشاهدة. ونشرت لطيفة تغريدة لها عبر تويتر، قالت فيها: "انا اقوى واحدة و اضعف واحدة جت عالأرض .. بكون وحيدة وسط الناس مبسوطة من غير حد .. #لطيفة #أقوى_واحدة ..اسمعوا اغنيتي الجديدة " أقوى واحدة " على قناتي على يوتيوب".

من جهة أخرى، حقق فيديو كليب أغنية "في الأحلام" لـ "لطيفة"، نجاحًا كبيرًا، ووصلت نسبة مشاهداته إلى 2 مليون وألفي مشاهدة بعد ثلاثة أيام فقط من طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "بتبص لدي ولدي وتشات قبل ما بتنام.. وكمان تليفونك ليه واخده معاك ف الحمام.. لو فاكر إنى غبيه المستخبى أهو بان .. أهدى على نفسك لتشوف منى جنان .. هوريك أيام سودا .. بتخونى وأنا موجودة .. حركاتك مش مظبوطه .. هتعمل نفسك نايم ؟ .. نام هطلعلك فى الأحلام".

"في الأحلام" أغنية ضمن أغاني ألبوم "أقوى واحدة"، وهي من كلمات وألحان: إسلام صبرى، والفيديو كليب من إخراج أحمد القيعي.

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