شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول عرض "حتى لا يطير الدخان" فى رمضان 2020 لتأخر تحضيراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحوم الشكوك حول البدء في تصوير مسلسل "حتى لا يطير الدخان" للنجم مصطفى شعبان، المأخوذة عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، ويكتب له السيناريو والحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، حيث أصبح العمل قريباً من الخروج من السباق الرمضاني المقبل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كلاً من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي.

وأعلنت شركة العدل عن التعاقد مع مصطفى شعبان على تقديم رواية "حتى لا يطير الدخان" في وقت متأخر مقارنة بباقى المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، ورغم ضيق الوقت وصعوبة الانتهاء من التحضيرات والتعاقدات وتجهيز الديكورات وكل هذه الأمور كان هناك اتجاه قوى للسير قدماً في هذا العمل ولكن شهدت الأيام الماضية تطورات جعلت مسألة تصوير المسلسل وعرضه في شهر رمضان تحوم حولها الشكوك.



مصطفى شعبان لحظة تعاقدة على حتى لا يطير الدخان

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وكان الزعيم عادل إمام قد سبق وقدم رواية "حتى لا يطير الدخان" في فيلم سينمائي عام 1984، من سيناريو مصطفى محرم وإخراج أحمد يحيى وشارك في بطولة الفيلم آنذاك عادل إمام، وسهير رمزي، ونادية أرسلان وأحمد راتب وسناء شافع وحقق العمل نجاحاً كبيراً ويعد من أبرز الأفلام التى قدمها عادل امام فى مشواره السينمائى.

وقدم مصطفى شعبان آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.



مصطفى شعبان ومدحت وجمال العدل

وفى حالة تأجيل المسلسل بشكل رسمي، سيكون مصطفى شعبان خارج المنافسات الرمضانية للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث يعد شعبان أبرز النجوم الذين يتواجدون فى الدراما الرمضانية بشكل سنوى، وقدم في السنوات الماضية مسلسلات "أبو جبل" عام 2019، و"أيوب" عام 2018، و"اللهم إنى صائم" عام 2017، و"أبو البنات" عام 2016، و"مولانا العاشق" عام 2015، و"دكتور أمراض نساء" عام 2014، و"مزاج الخير" عام 2013، و"الزوجة الرابعة" عام 2012.