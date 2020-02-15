شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ردا على انتقادات حفل الاستاد: تعبان من ضغط الحفلات وياريت تعذرونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب وملحن المهرجانات عمر كمال، صاحب مهرجان "بنت الجيران"، عن حزنه الشديد من بعض الجماهير التى هاجمته، عقب حفل عيد الحب، أمس الجمعة فى استاد القاهرة الدولى، موضحا أن يمر بفترة من ضغوط الحفلات والإرهاق والتعب وهو ما أثر على صوته، مؤكدا أنه كان يريد الاعتذار عن هذا الحفل، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وقال كمال، فى مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "عليا ضغط غير عادى، بتصل بالناس بقولهم أنا تعبان مش قادر أحضر حفلات يقولولى تعالى، تعالى غنى أغنيتين وامشى، كنت عاوز أعتذر عن حفلة الاستاد لكن قالولى مينفعش، لازم تحضر أنت وحسن، أنا مش قادر أتكلم، صوتى تعبان من الحفلات، اللى حضر حفلة الاستاد شاف الفقرة نجحت إزاى، ياريت الناس تسامحنى وتعذرنى".

وأضاف عمر: "أنا لغيت كل حفلاتى النهاردة فى المنصورة وبورسعيد، أنا مش قادر أشتغل ومش قادر أغنى للناس، والناس مرحمتنيش، أنا بعتذر لكل واحد مكنتش عند حسن ظنه، أنا بنى آدم بتعب ويجيلى برد زى باقى الناس، أنا والله العظيم ما بنام".

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وأحيا مطرب المهرجانات عمر كمال، أمس الجمعة، حفل عيد الحب فى استاد القاهرة الدولى، إلى جانب النجوم تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار وبهاء سلطان والفنان الشعبى أحمد شيبة والفنانة ساندى.

عمر كمال هو شريك نجاح فى أغنية بنت الجيران مع حسن شاكوش، حيث تحقق الأغنية نجاحاً كبيراً بحصدها أكثر من 80 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب فى أقل من 3 أشهر، كما تفوقت الأغنية "بنت الجيران" على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لأكثر الأغانى استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع.

وتقول كلمات مهرجان بنت الجيران: "سكر محلى محطوت على كريمة.. كعبك محنى والعود عليه القيمة.. وتجينى تلاقينى لسه بخيرى.. مش هتبقى لغيرى.. ايوة انا غيرى مفيش.. بنت الجيران شغلالى أنا عنيا.. أنا فى المكان فى خلق حواليا.. مش عايز حد ياخد بالو من اللى أنا فيه، شوفت القمر سهرنى لياليا.. وهموت عليكى ربى العالم بيا.. سيبى شباكك مفتوح ليه تقفليه.. بهوايا انتى قاعدة معايا.. عنيكى ليا مرايه يا جمال مراية العين.. خليكى لو هتمشى هناديكي.. انتى ليا انا ليكى احنا الاتنين قاطعين.. تسيبينى اكره حياتى وسنيني، هتوه ومش هلاقينى واشرب خمور وحشيش.. وتجينى تلاقينى لسه بخيري.. مش هتبقى لغيرى ايوة انا غيرى مفيش.. سكر محلى محطوت على كريمة.. كعبك محنى والعود عليه القيمة.. عليكى بصة تخلى العاقل مجنون.. دوبتى قلبى بخطوة من رجلك.. سحبتى روحى سابتنى وراحتلك.. انا بيكى وليكى ومعاكى لازم هكوون.. شغلانى مش هقولك تاني.. طب الف حاجة وجعانى بشوف عنيكى ارتاح ياملاكى تروح حياتى فداكي.. افضل وراكى وراكى فى اى مكان يتراح.. بصيلى هزى وسطك ميلى سيبى عينك تحكيلي.. اللى انتى مخبياه، وقوليلى فهمتى ايه من عيني.. وعلى السؤال جاوبينى لو تحبينى قوليلي.. فهمتى عينى من قبل م أتكلم.. مش عايز غيرك عليكى انا مصمم، عودك جمالك كل اللى فيكى يتحب.. دمك خفيف وضحكتك شربات.. زى العسل روحك يا حلاويات.. علشان حبك محتاجلى مليون قلب".