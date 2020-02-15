أنا مكدبتش وقتلني نفسيًا.. ماذا حدث بين محمد رمضان والطيار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عادت أزمة الفنان محمد رمضان والطيار الموقوف عن العمل أشرف أبواليسر، للظهور على الساحة مجددًا، بعد تصدر هاشتاج"قاطعوا محمد رمضان"، وأثار الثنائي الكثير من الجدل مؤخرًا، وتبادلا العديد من التصريحات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضي، بعد نشر "رمضان"، مقطع فيديو من داخل كابينة قيادة إحدى الطائرات الخاصة، وقال خلاله إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح"، كما ظهر صوت في الخلفية يقول: "والمصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطيارة دلوقتي".

إيقاف الطيار مدى الحياة

الفيديو المنتشر لرمضان في كابينة قيادة الطائرة، أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وهو ما انتهى بإيقاف الطيار عن عمله مدى الحياة، وسحب رخصة الطيار المساعد عام.

أنا صعيدي ومش هتخلى عنك

ومن جانبه قال رمضان إنه يقدر حجم الضرر الذي تعرض له الطيار الموقوف معلنًا عن استعداده لتعويضه عن أي ضرر لحق به، مؤكدًا إنه لم يتعهد له بعدم نشر الفيديو، موضحًا: "تواصلت مع الطيار في محاولة لإعادته للعمل ولكن الأمر أصبح في يد سلطة الطيران المدني، موجهًا رسالة لأبواليسر: "مش هتخلى عنك واللي تطلبه أنا تحت أمرك فيه وبالعكس أنا مش هشيل إيدي من الموضوع عشان أنا راجل صعيدي ووالدتي من الغربية".

حياتي خلصت

في يوم 11 فبراير الجاري، التقى "الخليج 365"، بالكابتن طيار أشرف أبواليسر، وروى لنا تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، في مقطع فيديو، قائلًا: "محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يُريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض".

وأضاف الطيار الموقوف: "رمضان نشر الفيديو على السوشيال ميديا، دون علمي، وتسبب في خراب بيتي وقفل بيوت كتير، لا يوجد مصدر دخل لي وذهبت لأقابله، وما سألش فيَّ".

طلب مني 9 ملايين ونصف

وخرج رمضان في مقطع فيديو، يرد على الطيار الموقوف ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قبل أن يحذفه لاحقًا قال فيه: "جمهوري الغالي شعب مصر العظيم، أخواتي وحبايبي، كل من تابع مشكلة الطيار أشرف أبواليسر، أنا زي ما وعدته إني مش هتخلى عنه، أول إمبارح بعت لصديق لي مدير شركة طيران، وحكيت له الموضوع، وقال لي ابعت "السي في" بتاعه، وإن شاء الله خلال أسبوع يعود لمهنته من خلال شركة أخرى".

وأضاف رمضان: "كلمت مدير شركة روتانا ليتواصل مع أشرف أبواليسر، وليبلغه أنيّ منتظر "السي في"، وكان رده أنه لم يرسل "السي في" لأن رخصته مسحوبة، ومش هينفع يشتغل في أي مكان آخر".

وتابع الفنان: "ولكن كابتن أشرف بعت المحامي الخاص به ليقابل مدير الحسابات الخاص بي، وكان اللي يعوضه ويرضيه حاجة تانية خالص، وهي كان باقي له 3 سنوات ونصف حتى يطلع على المعاش، وقال إنه محتاج 9.5 مليون جنيه، أنا سايب الحكم للناس اللي بتقول إني تخليت عنه، لو أنتوا شايفين إن ده يرضي ربنا أنا هعمل كدا عادي جدا".

لم أطلب مليمًا

وجاء الرد من "أبواليسر"، على فيديو رمضان، إذ قال: "مطلبتش مليم من حد؛ لأن تاريخي ووضعي اللي كان هينتهي بعد 3 سنوات ونص بتكريمي، النهاردة انتهى بفصلي وإيقافي عن الطيران، مضيفًا: "بصفتي راجل كنت في القوات الجوية قبل كده، لي وضعي وتاريخي مقدرش أطلب رقم من أي حد وأقوله إديني لو سمحت عشان أنا اتظلمت".

وأضاف: "الفنان محمد رمضان لما دخل الكابينة كان الكرسي اللي جنبي فاضي لوجود الطيار المساعد في الحمام، وقعد على الكرسي وطلب ياخد صورة تذكارية، وقلت له هذه الصورة تذكارية وليست للنشر، هو قعد بس مش معناه إنه هو اللي بيسوق الطيارة".

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ادفع فلوس الطيار

تدخل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الأزمة، واستغلوا نشر الفنان مقطع فيديو يستعرض من خلاله سياراته، عبر حسابه الرسمي بموقعي إنستجرام وفيسبوك، لمطالبته بدفع تعويض للطيار، وكتب بعضهم: "بالنسبة للطيار"، "والراجل اللي اتقطع رزقه هتعمل إيه؟"، و"ادفع فلوس الطيار عيب عليك".

محمد رمضان: "أنا مكدبتش"

ورد محمد رمضان على كلام "أبواليسر"، بفيديو جديد من داخل كابنية الطائرة الخاصة الشهيرة بـ"طائرة الأزمة".

وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: "أنا مكدبتش لما قلت إن الكابتن عارف إن فيه فيديو بيتصور.. وأنا معرفش قوانين الطيران المدني، ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل.. ومع ذلك قسمًا بالله: لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك، وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا، ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".

بيان الطيران

أصدرت وزارة الطيران، بيانًا جديدًا بشأن أزمة الطائرة، وقال الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إنه بشأن واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية، أجرت سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المختصة في حينه، تحقيقًا دقيقًا للتأكد من الواقعة وملابساتها.

وأضاف "الحفني" في البيان، أنه وفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدني المصري رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

وأوضح أن القرار يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها.

سأتقدم بالتماس

ورد الطيار الموقوف على البيان، في تصريحات خاصة لمصراوي، قال فيها: "قتلني نفسيا، وأتمنى إعادة النظر في العقوبة، وسأتقدم بالتماس لإعادة النظر في القرار"، موضحًا: "بدل ما أنهي حياتي بتكريم، تنتهي للأسف بإيقاف وسحب ترخيص ودي طعنة ومقدرش أتكلم فيها ولا أقول لحد تعالى عوضني أبدًا".

وأوضح، أنه سيتقدم بطلب التماس يوم الأحد المقبل، إلى وزارة الطيران؛ لتوضيح موقفه والمناقشة التي دارت مع الفنان محمد رمضان قائلا: "رمضان" طلب مني التقاط صورة تذكارية عشان يفرج ابنه عليها، وقالي ده فيديو قلت له مش مشكلة، لكنه اقتطع أجزاء كثيرة من الفيديو وهو ما أدهشني".

وتابع: "أشهر الأجزاء المقتطعة، تتمثل وهو داخل الكابينة استأذن مني ولا دخل علطول، والجزء الآخر، وأنا بقوله إن الصورة أو الفيديو ده خاص بيك مش للنشر، ومع الأسف الفنان محمد رمضان، نشر الجزء اللي بقوله فيه على سبيل الضحك "أنا الحكومة ومفيش هنا حكومة والطيارة هنا بتاعتي وبصدر فيها أوامري"، وهو ما جعل الناس تلومني وتسألني إيه أنا الحكومة دي"؟.. ده ضحك لكنه اقتطع الجزء اللي قبله.

قاطعوا محمد رمضان

تصدر هاشتاج قاطعوا محمد رمضان، موقع "تويتر"، وعبر النشطاء عن غضبهم من تصرفات الفنان محمد رمضان، إذ اتهمه البعض بالسخرية، عقب نشر فيديو من داخل غرفة عمليات يجري جراحة وكتب:" الدكتور اللي صورني وقفوا عن العمل مدى الحياة".