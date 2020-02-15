كايرو شو: مسرحية علاء الدين تقترب من حاجز المليون في يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

أعلنت كايرو شو المنتجة لمسرحية علاء الدين للنجم أحمد عز أن عرض اليوم الجمعة "ماتينيه وسواريه" تخطى التوقعات بإيرادات اقتربت من حاجز المليون جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المسرح وينافس إيرادات أفلام السينما .

وأوضح مصدر بـ"كايرو شو" أن قرار إضافة حفل ماتينيه إلى السواريه في حفلات الجمعة جاء بناء على الإقبال الجماهيري الشديد على حجز التذاكر بما لا يسمح باستيعابه في حفل سواريه فقط.

مسرحية علاء الدين إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز ويشاركه البطولة، تارا عماد(ياسمين) ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون)