تراند اليوم : مطربة شهيرة تشتم أحد متابعيها بلفظ غير لائق بعد تشبيه شكلها بـ "أحلام" و "نجوى كرم"

شنت مطربة شهيرة هجوما شرسا على أحد متابعيها بعد تعليق اعتبرته غير لائق بحقها.

و سخرت المطربة التونسية لطيفة من أحد متابعيها بعد تعليق كتبه عبر صفحتها بـ"انستجرام" .

ونشرت "لطيفة" صورة لنفسها مع إحدى مربيات الأسرة الحاكم في الإمارات ،

وعلقت قائلة: والله أكبر شرف ليا يا ماما نوره يا غالية يا أم الجميع .. الله يحفظك ويطول في عمرك.

أحد المتابعين أبدى استغرابه من شكل لطيفة قائلا: الواحد مش عارف دي لطيفة ولا نجوى كرم ولا أحلام.

لترد لطيفة عليه قائلة : دي خالتك.

