يا طريق لـ سهران .. تاريخ ألبومات عمرو دياب

يعد النجم الكبير عمرو دياب واحدًا من أهم نجوم الفن بالوطن العربي والعالم، كما رسخت أعماله الفنية في أذهان الكثير من الشباب والكبار.

وحققت ألبوماته مبيعات هائلة وترجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات عديدة منها: الإنجليزية، والروسية، الكرواتية، البلغارية، الألبانية، الهندية، اليونانية، الفرنسية.

كما نال عمرو دياب على جوائز عديدة خلال مشواره الفني، مِنها ورلد ميوزك أورد، عن أعلى مبيعات في الشرق الأوسط.

ودخل النجم الكبير عمرو دياب، موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث قامت المجموعة بتسجيل الهضبة كأول مطرب عربي يحصل على أكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات في الشرق الأوسط.

وفي هذا التقرير نرصد لكم جميع ألبومات الهضبة عمرو دياب:-

ألبوم يا طريق: تم طرحه في عام 1981، وهو أول ألبوم للنجم عمرو دياب، والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وخاصة أن عمرو كان من أوائل من يغنون البوب ميوزك في مصر.

ويعد ألبوم غنى من قلبك، هو ثاني ألبومات عمرو، وضم الألبوم على 9 أغاني متنوعة.

بينما بدأت شهرة عمرو دياب من خلال ألبوم هلا هلا، فكان أول فنان عربي يطرح ثلاث ألبومات في ثلاث أعوام متتالية، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.

بينما في عام 1985 طرح الهضبة ألبوم منين أجيب ناس، وبالفعل حقق الألبوم نجاحًا، ولكنه كان صغيرًا، في ظل ألبوماته الآخرى.

وفي عام 1986، حقق ألبوم آسف، نجاح كبير، رغم معاناة النجم عمرو دياب مع النجوم القدماء، والذي اعترضوا على فن البوب المصري، لأن البوب كان يثمل تهديد على أغاني الكلاسيك.

وفي عام 1987، فاجأ النجم عمرو دياب الجميع بألبوم خالصين، والذي حقق نجاحات كبيرة.

بينما طرح عمرو دياب ألبوم يا حلوه، في عام 1988، والذي ضم على العديد من الأغاني المتنوعة.

وحقق ألبوم ميال، نجاحًا مذهلًا، وسط العديد

من الانتقاضات، إلا أن الهضبة استطاع اثبات نفسه، وجمهوريته.

بينما نال ألبوم شوقنا على العديد من الجوائز، وخاصة أن الألبوم حقق نسبة مبيعات عالية في الوطن العربي.

وحاز ألبوم متخافيش، على مثل نجاح ألبوم شوقنا، إلا أنه يعد نقلة جديدة في حياة الهضبة، فمن خلاله يعتبر عمرو دياب أكثر مطرب عربي وعالمي لطرح الألبومات، والتي حققت نجاحات كبيرة.

وفي عام 1991، طرح عمرو ألبوم حبيبي، والذي ضم على العديد من الأغاني المتميزة والمتنوعة.

في عام 1992، فاجأ عمرو جمهوره بطرح ألبومين في العام ذاته، وهما أيس كريم و ايامنا، وحقق كل منهما نجاحًا باهرًا.

ولم يكتفي الهضبة بألبومين في العام الواحد، بل في وقت قصير فاجأ جمهوره، بألبوم يا عمرنا.

وفي عام 1994 طرح الهضبة ألبوم ذكريات، وأيضًا ألبوم ويلومونى، واللذان حققا نجاحًا كبيرًا.

وقبل طرح ألبوم راجعين، فاجأ النجم عمرو دياب الجميع بالفيديو كليب الدعائي للألبوم، والذي ضم لأول مرة العديد من نجوم الفن من بينهم: غادة عادل، حسين الإمام، طلعت زين، علاء ولي الدين، عزت أبو عوف.

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وفي عام 1996 طرح عمرو دياب ألبوم نور العين، والذي حقق من خلاله نجاحات كبيرة على مستوى الشرق الأوسط ، كما نال من خلاله على العديد من الجوائز.

وفي عام 1998 كان الجميع على موعد مع ألبوم عودونى، والذي نال إعجاب الكثيرين.

أما في عام 1999، كانت مرحلة جديدة في حياة الهضبة، وذلك من خلال ألبوم قمرين، فكان الألبوم حقق نجاحات كبيرة على مستوى عالمي، كما

دخل في العديد من مسابقات الأغاني العالمية.

أما ألبوم تملى معاك، فيكتمل تألق الهضبة، حيث تم ترجمة أغاني الألبوم للعديد من اللغات العالم، كما قام بعض مطربين العالميين بغناء أغانيه.

وفي عام 2001 طرح النجم عمرو دياب ألبوم اكتر واحد.

وتفاجئ جمهور عمرو دياب في عام 2003، بألبوم علم قلبى.

وحاز ألبوم ليلي نهاري على إعجاب الكثرين، وذلك من لحظة انطلاق الألبوم.

وفي عام 2005 طرح الهضبة ألبوم كمل كلامك، والذي ضم العديد من الأغاني المتميزة.

وفي عام 2007 طرح عمرو دياب ألبوم الليلا دى.

وفي عام 2009 فاجأ النجم عمرو الجمهور بألبوم وياه.

ونافس الهضبة عمرو دياب في عام 2010، لأول مرة بألبوم غنائي يضم أغنية واحدة، وهي اصلها بتفرق، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا.

وفاجأ الهضبة عمرو دياب جمهوره بألبوم بناديك تعالى، ولم يكن سوق الموسيقى مستقر في هذا الوقت،إلا أن الألبوم حقق من خلاله نجاحات كبيرة، ليثبت عمرو من خلاله، أنه يتحدى الظروف العصيبة أيضًا.

وبعد طول انتظار، طرح عمرو دياب ألبوم الليلة، والذي ضم على العديد من الأغاني المتنوعة.

وفي عام 2014 طرح عمرو ألبوم شفت الأيام، وحقق من خلاله نجاحات كبيرة، رغم أن سوق المويقى كان مزدحم، إلا أن هذا النجاح الذي حققه ألبوم فاق الكثير من التوقعات.

وفي عام 2016، فاجأ الهضبة سوق الموسيقى بألبومين غنائيين، وهما أحلي وأحلي، والذي دخل من خلاله موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وألبوم أسماء الله الحسنى، والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وفي لوك جديد، وشكل أكثر أناقة، ظهر الهضبة لأول مرة بشكل أكثر شبابيًا، من خلال بوستر ألبوم معدي الناس.

وحاز ألبوم كل حياتي، على إعجاب الكثيرين، وذبك في عام 2018.

وفي أواخر العام الماضي، فاجأ الهضبة الجميع بألبوم وهمي، يحمل أسم أنا غير، وليفاجأهم بعد ذلك بألبوم جديد، يحمل أسم سهران، ولم يستطع أحد من الجميع الكشف عن الأغاني المرجحة بشكل صحيح كاملًا، ومم المعروف أن ذلك الأمر صعب، وسط مافيا السوشيال ميديا، إلا أن استطاع النجم الكبير عمرو دياب كسر ذلك، ويثبت أنه يستطيع مواجه والنجاح جميع الظروف الصعبة.

ويضم ألبوم سهران على 16 أغنية، وذلك بعد طول انتظار، يظهر إلى النور الألبوم، والذي حقق النجاحات المذهلة منذ لحظة انطلاقه الأولى.