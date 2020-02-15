هجوم حاد على جيم كاري بسبب تصرفه مع مراسلة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل العالمي ​جيم كاري​ لهجوم حاد وإنتقادات لاذعة بعد إطلالته في مقابلة مع مراسلة صحفية من مجلة "هيت وورلد" ​شارلوت لونغ​، وذلك أثناء الترويج لفيلمه الأخير "Sonic The Hedgehog".

وخلال المقابلة سألت المراسلة كاري، "بعد كل ما فعلته في حياتك المهنية وفي حياتك الشخصية، هل لا يزال هناك أي شيء متبقٍ على قائمة اهتماماتك الخاصة؟"، ليرد كاري، ويقول: "أنت فقط"، لتعود وتردّ عليه هي "لا أعرف ماذا أقول في هذا الأمر"!

وبحسب مجلة "فوكس نيوز"، إنتقد الكثير من المتابعين ردّ كاري هذا، إذ نصحه أحدهم بالبحث عن معنى كلمة sleazeball في القاموس، إلى جانب وضعه صورة لجيم كاري، في إشارة إلى اتهامه بالانعدام الأخلاقي والنذالة والفساد وهي كلها معانٍ يتضمنها اللفظ المُدرج.

وردّ كاري على هذه الإنتقادات في بيان نشره موقع "فوكس نيوز" قال فيه:"هذه قصة غير مثيرة ومضحكة، كان جيم يشير بوضوح إلى المقابلة على أنها إحدى أمنياته واهتماماته ولم يكن يشير إلى الصحفية بأي حال من الأحوال"، مؤكدا أن تعليق كاري كان "بحسن نية" وأنه كان يعني ضمنا أن المقابلة كانت "على رأس قائمة أولوياته".