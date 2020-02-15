خاص الفن- داليدا خليل: "هذا الشعور لا يشبه أي شعور عشته من قبل"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ عن مسلسل "سر"، معبرة عن سعادتها بنجاحه، وقالت في حديث خاص مع موقع "الفن": "سعيدة جدا بالأصداء التي تصلني من الخارج ومن البلاد العربية، والناس تتفاعل معي بطريقة رائعة جداً، وهذه المرة الأولى التي أتذوق بها طعم نجاح جديد، غير الذي عشته في لبنان لسنوات عديدة، وهذا الشعور لا يشبه أي شعور عشته في السابق، من خلال نجاح أعمالي والناس أحبته، وأتمنى أن يعرض قريباً في لبنا،ن ليتسنى للشعب اللبناني مشاهدته".

المسلسل من بطولة بسام كوسا، باسم مغنية، داليدا خليل وسام حنا، فادي إبراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، وجويس فارس، والعمل من تأليف وسيناريو وحوار، وإخراج مروان بركات.

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