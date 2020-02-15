نانسي عجرم تشعل الأجواء بحفل عيد الحب في القاهرة.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ حفلاً فنياً بمناسبة عيد الحب في ستاد ​القاهرة​، بحضور الآلاف من محبيها.

وأشعلت نانسي أجواء الحفل بمجموعة من أجمل أغانيها، منها "أنا مصري، و"آه ونص"، وأغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي".

وفوجئت نانسي بإستقبال الجمهور لها، منذ وصولها إلى المطار بزفّة خاصة على أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي"، وإهدائها باقات من الورود الحمراء، فيما شاركها الحفل الفنان اللبناني وائل جسار والفنان المصري تامر حسني.

وكانت نانسي قد عايدت محبيها بعيد الحب، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مرتدية بنطلون وقميصاً باللون الفضي، وعلّقت: "ليلة حب حلوة متل قلوبكن قلبي يا قلبي مصر".

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